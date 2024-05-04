CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin, "Sayın Genel Başkan'ımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor." dedi.

Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk kez ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özel ve Yavaş, Belediye Meclis Salonu'nda CHP'nin Ankara ilçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının çıkışında ise Özel ve Yavaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in seçimlerin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirterek, kendisine belediye olarak yaptıkları çalışmalar ile finansal raporlara ilişkin bilgiler verdiğini anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyarette Yavaş'ın kendisine Ankara'nın 5 beyazını temsil eden Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen bir plaket takdim ettiğini, kendisinin ise Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yaptığı bağışın sertifikasını hediye ettiğini bildirdi.

Açıklamaların ardından Özel ve Yavaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye bu cendereden kurtulsun"

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde Gezi Parkı davası tutuklularının gündeme gelip gelmediği ve atılacak olumlu bir adım konusunda umutlu olup olmadığı sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Bu konuda en yoğun beklenti, iş adamlarından tutun Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir. Gezi davası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını, hukuki öngörülebilirlik olmadığını, insanların önünü göremediğini böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini, verilen kredinin riskinin yüksek olduğunu ve doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu bir kere bu yönüyle anımsatalım. Yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı, yargılamanın yenilenmesi mi en doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun, Türkiye bu cendereden kurtulsun."

Erdoğan ile görüşmesinde hasta tutuklular konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Özel, "Ben tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını nezaketli bir dille kendisinden talep ettim. Ancak kendisinin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşmaya ben yetkili değilim." yanıtını verdi.

"Bu kadar keyifli bir yemek yememiştik"

Özel, bir gazetecinin, dün Ahlatlıbel'de görüştüğü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri ve Erdoğan'la görüşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Sayın Genel Başkan'ımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem Sayın Meclis Başkanı ile hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Detayların önemli bir kısmını paylaştım, kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım, almamakla doğru yapmışım. Sayın Genel Başkan'ı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bunu önerilerde bulundu. 'Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur' dediğine göre, görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa 'Benim söyleyecek bir sözüm yok ne gidiyorsunuz?' derdi. Genel Başkanlar her tweeti üstüne almazlar. İkincisi, dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden böyle bir sorun alanımız yok. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili partinin iktidara gelmesi ile ilgili umutlarımız var. Çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek yememiştik."

"Görüşmenin sonucu olumlu olursa biz de olumlu sonuç bekliyoruz"

Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme anımsatılarak, "Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeniz gerçekleşecek mi?" şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Kamuoyu gibi ben de olumlu buluyorum. Sayın Genel Başkan'ımızın yaptığı konuşmada belediyelerimizin sorunları da Sayın Cumhurbaşkanı'mıza anlatıldı. Önümüzdeki günlerde bizim de bakanlıklarla ilgili bazı bekleyen yazılarımız var. Onlarla ilgili eğer görüşmenin sonucu olumlu olursa biz de olumlu sonuç bekliyoruz. Olumlu sonuçlanmazsa ondan sonra tekrar bir randevu istemeyi düşünebilirim. Görüşmenin sonucu inşallah olumlu olur iki taraftan da diye bekliyorum. Eğer hükümet kanadından olumlu bir yaklaşım olursa zaten problemlerimiz çözülecek, o zaman görüşmeye gerek kalmayacak."