Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Ankara'da gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan Tesisi'nde bir araya geldi.

PARTİ TÜZÜĞÜNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER ELE ALINDI

Görüşmede, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ele alındı. Görüşmeye, ilk olarak Ankara İl Başkanı Ümit Erkol geldi. Ardından aynı araç içerisinde Özel ve Yavaş, daha sonra da Kılıçdaroğlu geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş'ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.