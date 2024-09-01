Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı - Son Dakika
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Politika

Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı

Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da bir araya geldi. Zirvede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı. Görüşmede parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ele alındı.

01.09.2024 23:46  Güncelleme: 23:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğü değişiklikleri için görüştü

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Ankara'da gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan Tesisi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğü değişiklikleri için görüştü

PARTİ TÜZÜĞÜNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER ELE ALINDI

Görüşmede, parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ele alındı. Görüşmeye, ilk olarak Ankara İl Başkanı Ümit Erkol geldi. Ardından aynı araç içerisinde Özel ve Yavaş, daha sonra da Kılıçdaroğlu geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş'ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesi gerçekleşti! Zirvede tek bir konu ele alındı - Son Dakika
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