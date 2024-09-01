CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Tüzük Görüşmesi Yapacak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Tüzük Görüşmesi Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Tüzük Görüşmesi Yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu ile tüzük konusunda görüşeceğini ve önerileri tüzük komisyonuna teslim edeceğini belirtti.

01.09.2024 18:51  Güncelleme: 18:55
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara'da düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu akşam Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim" dedi.

CHP, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısını Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe kentin ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erkol, partisinin yerel seçimlerdeki başarılarından dolayı Özel, ABB Başkanı Yavaş ve ilçe belediye başkanlarını tebrik etti.

Toplantıda konuşan Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalarla hakkında, "Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Yine başladılar. Bizler kazandığımız belediyede insanları nasıl rahat ettiririz, huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentte nasıl memnun ederiz diye uğraşırken bu tartışmalara meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor" dedi.

"Bu değişim kurultayı tarihe güçlü bir atıfla geçecek"

Özel ise toplantıda yaptığı konuşmada, tüzük ile ilgili çalışmalarına değinerek, "Bir parti programımız var. Kötü bir program değil. Okuyanı utandırmaz, uygulansa bugünden iyi olur ama yazıldığı günden bugüne zamanın getirdiklerini kapsamayan, geleceğe dönük söyleyeceğimiz sözlerde eksik kalan noktası var. Biraz kısalması gerekiyor. Netleşmesi gerekiyor. Türkiye'ye CHP iktidar olduğunda nasıl yönetir sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden hep özlenir, söylenir. 4- 9 Eylül arası, öyle tüzük kurultayını iki günlük, tüzük kurultayını bir günlük yapmayalım, bu partinin tarihinde uzun kurultaylar, 10-12 günlük kurultaylar var, bolca tartışalım, bolca çalışalım ve sonunda bu salondan güçlenerek çıkalım denen ve benim de çok katıldığım bu söyleme uygun olarak 4-9 Eylül arası altı günlük bir değişim kurultayını öngördük. Bu değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. 4-9 Eylül arasındaki kurultay, ilk gününde 4 Eylül günü tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Parlamento grubumuz, il başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimizin temsiliyetiyle, güçlü bir katılımla birlikte Sivas'a gideceğiz. Değişim kurultayını Sivas'ta başlatacağız. Niye Sivas'ta başlatıyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 9 Eylül 1923'te dilekçeyi verdiler, parti resmen kurulmuş kabul etti. 27'de ilk o günkü deyimiyle kongresini, bugünkü deyimiyle kurultayını yapıyordu. Açılışta 'CHP ilk kongresine hoş geldiniz, Halk Fırkası'nın ilk kongresine hoş geldiniz' denince herkes alkışladı. Gazi Mustafa Kemal alkışlamadı. Kürsüye çıktığında da dedi ki 'Bir yanlışlıkla meşgul olmayalım. Bu bizim ilk kongremiz değildir. Birincisini 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yaptık'" ifadelerini kullandı.

Bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşacak

Özel, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıklayarak, "Bu akşam sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile Tüzük Görüşmesi Yapacak - Son Dakika

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