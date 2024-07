CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla bulunduğu KKTC'de Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Üstel, KKTC Başbakanlık Binası'ndaki görüşmede, KKTC'nin en mutlu ve heyecanlı günlerini yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın Ada'ya barış getirdiğini belirten Üstel, "Biz savaşın neler getirdiğini biliriz. Zulüm altındaki, esaret altındaki insanların neler çektiğini çok iyi bilen bir ülkenin ferdiyim." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs'ta yaşananların bugün Gazze'de yaşandığını dile getiren Üstel, "İnşallah dünya, orada yaşananlara bir an önce kulak verir ve oraya ateşkes ve barış gelir." diye konuştu.

Üstel, "İnşallah ülkemizin artık dünyada ambargolardan, izolasyonlardan arıtıldığı, tanındığı günler yakındır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

CHP heyetini ülkede görmekten mutlu olduklarını belirten Üstel, CHP'nin KKTC'de ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

"Öyle acılı günler yaşanmasın"

Özgür Özel ise Genel Başkanlığa seçildikten sonraki ilk ziyaretini KKTC'ye yaptığını anımsattı.

Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde de aralarında Kıbrıs davasına hizmet etmiş isimlerin yer aldığı çok değerli bir heyetle KKTC'de bulunduklarını dile getirdi.

Barış harekatından önce Ada'daki Türklere yönelik zulme dikkati çeken Özel, "Öyle acılı günlerin ne Kıbrıs'a ne dünyadaki herhangi bir coğrafyaya bir daha yaşatılmamasını temenni ediyoruz." dedi.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Aliya İzzetbegoviç'in mezarı başında, katliamın 29. yılında, onun şu sözünü tekrar etmiştim, 'Unutulan katliamlar tekrarlanır.' Ada'da büyük bir katliam yapıldı. O katliamın ilk başladığı aşamalarda uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı, bu büyük acılar yaşanmamış olacaktı. Sonrasında bir barış harekatına ihtiyaç olmayacaktı. Saraybosna bunu yaşadı, 29 yıl önce, sustular, sustular, sustular. En sonunda bir günde 8 bin 300 kişi, toplamda, on binlerce kişi katledildi. Şimdi Filistin'de aynı mezalim İsrail tarafından yapılıyor. Uluslararası toplum yine sessiz. Uluslararası toplumun bir an önce Filistin noktasında çok daha cesaretli, kararlı ve bütünleşik tutum sergilemesi, oraya artık 'dur' demesi gerekiyor."

"Ambargolar çok büyük bir haksızlık"

Özgür Özel, 50 yıl önceki samimiyet, kararlılık ve bağlılıkla KKTC'de bulunduklarını belirterek, "Kıbrıs Türkü'nün çok önemli sorunları var. Bu sorunların aşılması için hep birlikte yapmamız gereken şeyler var." diye konuştu.

Uluslararası her zeminde KKTC'nin sorunları ve haklı davasını dile getirdiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'a uygulanan ambargolar çok büyük bir haksızlık. Kıbrıs'a yaşatılan uluslararası tecrit, doğrudan uçuşların olmaması, doğrudan ticaretin olmaması gibi durumları kabul edilebilir bulmuyoruz. KKTC'nin çok haklı talepleri var. Bu taleplerin yerine getirilmesi, ortak bir çözüme kavuşması gerekir. Sporcularımızdan tutun hastalarımıza, uçuş zorluklarına kadar, babası Türkiyeli, annesi Kıbrıslı ya da tam tersi çocukların üçüncü dünya ülkelerine giderken vize alamamalarına kadar olmadık sorunlar var. Eylül ayında yine görülecek olan mahkemede konu olacak meselelere kadar hepsinin üzerinde titizlikle durmak gerekiyor."

Özgür Özel, "50. yılda bir kez daha KKTC'nin kurulmasına vesile olan o barış harekatını, hem Rumlara hem Türklere barış getiren o harekatı tarih önünde bir kez daha selamlıyoruz." ifadesiyle sözlerini tamamladı.