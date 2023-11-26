 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşme planı olmadığını açıkladı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşme planı olmadığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. Basın mensuplarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Özel, henüz planlanan bir görüşme olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşme planı olmadığını açıkladı
26.11.2023 - 17:02,
Abone Ol

CHP Genel Başkan Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sarıyer'de Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katıldı. Açılış töreninden sonra Özel, bir basın mensubunun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna, "Henüz planlanan bir görüşme yok" yanıtını verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan 81 CHP'li İl Başkanı ile Sarıyer'de Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nın açılış törenine katılarak burada bir konuşma yaptı.Özel konuşmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile açılışını yaptıkları fidanlığı gezdi. Bu sırada bir basın mensubu Özel'e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yapıp yapmayacakları konusunda soru yöneltti. Özel soruya, "Henüz planlanan bir şey yok." yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Sarıyer, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşme planı olmadığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
19:28 AK Parti İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti
18:43 İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı
18:40 İsmail Kartal, Fred ve Djiku'yu neden kadroya almadığını söyledi
18:15 Fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da 2 kişi yaşamını yitirdi
18:02 Zonguldak'ta fırtına yeniden şiddetlendi: Sahile yaklaşmayın
17:58 Kara Kartal 3 puanı kaptı! Beşiktaş, Samsunspor'u deplasmanda 2-1 yendi
17:35 Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
17:23 İYİ Partili Kavuncu: Fatih Akşener seçim kampanyasında gönüllü olarak çalıştı, ''para'' iddiası gerçek dışıdır
17:22 ABD'nin de yaptırım listesinde bulunan Hamas komutanı İsrail saldırısında hayatını kaybetti
17:18 Yemen açıklarında İsrailli iş adamının sahibi olduğu kargo gemisi kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2023 20:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meral Akşener ile görüşme planı olmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement