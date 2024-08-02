Özgür Özel, TMO'nun fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Özgür Özel, TMO'nun fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ???????Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyeceklerini belirterek, "Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir.

02.08.2024 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ???????Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) belirlediği 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyeceklerini belirterek, "Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir." dedi.

Özel, Altınordu Belediyesini ziyaretinde, Ordu'da daha önce 1 olan CHP'li belediye sayısının artık 4'e çıktığını söyledi.

Karadeniz'de yüzlerin geçen yıla göre çok daha fazla güldüğünü dile getiren Özel, "Çünkü Artvin'i korumanın yanında Giresun'u, Sinop'u, Bartın'ı yeniden kazanmış durumdayız. Büyükşehirlerde ise Samsun, Ordu ve Trabzon'da merkez ilçeleri kazanmak suretiyle, gelecek dönem için artık bu büyükşehirleri kazanacağımız çok belli." diye konuştu.

Özel, Rize ve Sakarya'yı istisna tutmadan bütün Karadeniz'i kırmızıya boyayarak, Gazi Mustafa Kemal'in partisini Türkiye'de birinci parti yaptıkları gibi, Karadeniz'de bütün illerin belediyelerini kazanan bir parti haline getirmenin de görevleri olduğunu ifade ederek, " Ege'de 9 ilin de 9'unu aldık. Ümidim bundan sonraki yerel seçimlerde Artvin'den Sakarya'ya bütün Karadeniz'i almaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'da kazandıkları 4 belediyenin başkanlarının cebinde birer anahtar olduğunu anlatan Özel, " Ulaş Tepe'nin cebindeki anahtar Altınordu Belediyesinin kapısının ya da kasasının altın anahtarı değildir. Bu anahtarlar, CHP iktidarının anahtarıdır. İyi ve dürüst yönetildiğinde, israf yerine hizmet üretildiğinde bu karşılığını alıyor." ifadelerini kullandı.

Özel, Ankara'yı iki dönem kazandıklarını ve yapılan hizmetlerin halk tarafından takdir edildiğini belirterek, "Geçen dönem AK Parti'den aldığımız İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya'da hiçbirini kaybetmeden yeniden kazandık. Üstüne çok yenilerini ekledik. 412 belediyemiz, nüfusun yüzde 65'ine, ekonominin yüzde 80'ine hizmet eden noktadır." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde tekrar iktidar yapmanın şimdiki görevleri olduğuna dikkati çeken Özel, şunları kaydetti:

"Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız en önemli güvencemiz. Kendileriyle uyumlu bir şekilde çalışan, mecliste görevini yapan bölgenin birbirinden kıymetli milletvekilleri var. Milletvekillerimiz, partilerinin güçlü olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Örgütümüz, belediyemiz, milletvekillerimiz sacayağı ile inşallah önümüzdeki dönemde çok büyük bir başarıyı elde edeceğimize yürekten inanıyorum. Buna halk da inanmış durumda. 47 yıl sonra ilk defa birinci parti olduk. 22 yıl sonra ilk kez AK Parti ikinci parti durumuna düştü. Bunu sürdüreceğiz. Asla kibre kapılmayacağız. Asla, 'Bu bize oy verdi, vermedi' ayrımına gelmeden herkese en iyi hizmeti ve eşit hizmeti sunacağız."

"Bugün bir amacımıza ulaştığımız görülüyor"

Özel, bugün fındık mitingi düzenleyeceklerini anımsatarak, "Bugün bir amacımıza ulaştığımız görülüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Bu tamamen bir ihanettir. Bu fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir. Sakarya'dan Artvin'e kadar, Trabzon'a, Ordu'ya, Giresun'a, Bartın'a, Kastamonu'ya, Samsun'a tamamen ihanettir. Bu fiyatlarla bu insanlar borçlarını ödeyemezler." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enflasyonla mücadele için şöyle sığ bir bakış açısı var. Para çok olursa harcanır, harcanırsa enflasyon olur. Temelde makro ekonomi açısından doğru bir tespit ama bunu yaparken sen bu parayı fındık üreticisine maliyetin altında vereyim, ilacın borcunu ödesin, kredi borcunu ödesin, mazotun borcunu ödesin, diğer borçlarını ödesin, kendine para kalmasın ki enflasyon düşsün. Bu insanları açlığa, sefalete, yoksulluğa mahkum ederek enflasyon düşürülmez. Bu, Ordu ve Giresun'daki fındık üreticisini haciz tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak olmaz. Çocuklar var düğün bekler, çocuklar var okula gidecek harçlık bekler. Nasıl olacak bu, üreticiye 130 lira verip maliyetin altında çalıştırırsanız? Bugün kim maliyetin altında iş yapıyor? Hangi patrona ve müteahhide maliyetin altında iş yaptırabiliyorsun da 5 milyon kişiyi etkileyen 500 bin fındık bahçesindeki emekçiye sen bu maliyetin altında bir fiyatı veriyorsun? Bu yapılan iş düpedüz Karadeniz'e ihanettir. Karadeniz'i açlığa, sefalete mahkum etmektir."

"Biz bugün mitingimizi 'aman ha' demeye, 'testi kırılmadan duyuralım' demeye gelmiştik." diyen Özel, şunları söyledi:

"Mitingimiz uyarı ve talep mitinginden ister istemez tepki ve protesto mitingine dönüşecek. Bu fiyatın hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Bu fiyatlarla sadece fındık üreticileri değil, fındığın bir milli ürün olarak, bir ihracat ürünü olarak, üretildiği kentlerin ekonomisine katkıları olan bir ürün olarak bu kentlerin tamamı etkilenmiştir. İllerimizdeki esnaflar bundan çok etkilenecek. Bu para yut diye verilmiyor, tut diye veriliyor. O parayı alıp kentin tamamıyla paylaşıyor. Maalesef bu fiyat bir kentin beline kazmayı vurmaktır, belini bükmektir. Ben bütün fındık üreticilerini bu fiyatı kabul etmemeye, buna tepki vermeye, bu tepkilerini en üst düzeyde dile getirmeye davet ediyorum."

Özel, fındık üreticisi hakkını aramaya karar verdikçe onların yanlarında olacaklarını vurgulayarak, "Onların sesini duyuracağız. Ama boynunu büküp oturdukça bunların sopası fındık üreticisinin sırtından eksik olmayacak. Bunu görün. Artık dayak yeme vakti geçti, artık bu haksızlığı yapanlara gücünü gösterme vakti gelmiştir. Bu fiyat burada kalırsa bu Karadeniz'in iflası demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, daha sonra Gülyalı ilçesinin Tepealtı mevkisindeki bahçede üreticilerle bir süre fındık topladı, sorunları dinledi.

Zaman zaman türkü de söyleyen üreticilerle öğle molasında yemek yiyen Özel, sezona ilişkin sohbet etti.

Özel, kentteki temasları kapsamında partisinin il başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Özgür Özel, Tarım, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, TMO'nun fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:02 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
10:19 Avrupa’daki temsilcilerimiz 3’te 3 yaptı İşte güncel ülke puanı sıralaması Avrupa'daki temsilcilerimiz 3'te 3 yaptı! İşte güncel ülke puanı sıralaması
10:07 Amerika’nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı Amerika'nın DeRidder şehrinin kadın belediye başkanı, yaşı reşit olmayan bir erkekle cinsel ilişkiye girme suçundan tutuklandı
09:50 Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta yapılacak Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos'ta yapılacak
09:48 Ezber bozmaya devam ediyor Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı Ezber bozmaya devam ediyor! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan Ferdi Kadıoğlu kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 14:56:54. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, TMO'nun fındık alım fiyatının revize edilmesini isteyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement