CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da emekli maaşlarının eridiğini söyledi - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da emekli maaşlarının eridiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon\'da emekli maaşlarının eridiğini söyledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da emekli maaşlarının eridiğini ve vatandaşların nasıl geçineceklerini anlattı. Özel, emeklilerin maaşlarının altına, kıymaya ve hamsiye de vurulduğunu belirtti.

20.03.2024 16:55  Güncelleme: 17:53
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da emekli maaşları ile vatandaşların nasıl geçineceklerinin hesabını Trabzonlulara yaptırarak, "En düşük emekli maaşınız geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş, bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Artvin'den başladığı Karadeniz'deki seçim gezisinin üçüncü durağı Trabzon oldu. Atatürk Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen Özel, belediye başkan adaylarına destek istedi. Konuşmasında fındık üreticisinin sorunlarını dile getiren Özel, "Fındığın yüzde 70'ini biz üretiyoruz ancak dünya devi şirketler kedinin yumakla oynadığı gibi bizimle oynuyorlar. Fındık meselesinde çok akılı bir projeye, uluslararası tekellerin oynadığı oyunların kırılmasına, mazot, ürün desteğine ve 4 dolarlık kritik eşiğin altına inilip fındığa inilmemesine, fındığa 4 dolar altında işlem yapılmasına karşı en sert tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır. Trabzon fındık demektir. Fındığa verilecek para sadece bahçe sahibine verilecek para değil, kentin ekonomisine ve kente yapılacak katkıdır. Fındıkta 4 dolarlık fiyatın arkasında ve takibindeyiz" dedi.

Özel, konuşmasında emeklilerin sorunlarını da dile getirerek, sürekli kalabalık içinden kendisine seslenen ve konuşmasına müdahale eden 2 Trabzonlu partiliyi yanına çağırarak, onlarla emeklinin geçim çilesini dile getirdi. Onlara kira ve simit fiyatları üzerinden emeklinin durumunu özetlemesini isteyen Özel, "Ben iki emekli öğretmenin evladı olarak emeklinin ne çektiğini bilirim. Emeklilere dedim ki, 'Benimle ses yükseltmeye var mısınız?' O gün yaptığımız çağrı her geçen gün bir adım ileri gitti. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarımıza. Her gün yeni kulaklar işitti söylediklerimizi. Emekliler burada haklarını arıyorlar, seslerini duyurmaya geldiler. Özgür Özel çıkmış emeklileri kışkırtıyor diyorlar. Sen 26 bin liralık maaşı 10 bin lira yap, 8 çeyrek altını 2 buçuk çeyrek altına indir. Fileyi ve buzdolabını boşalt. Vallahi kışkırtmaya da, yollara dökmeye de varım siz yeter ki hakkınızı alın" diye konuştu.

"Emeklinin maaşı eridi gitti"

Emekli maaşının her gün eridiğini ifade eden Özel, "Biz 2015 yılında Sayın Genel Başkanımız Kemal Bey 'Emeklilere birer maaş ikramiye' dedi. Veremezsiniz dediler. 7 Haziran çoğunluğu kaybederken, 1 Mayıs seçimlerine giderken biz de vereceğiz dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. Yani 6 ikramiyeyi söz verdikleri halde vermediler. 2018'de seçim gelirken bin lira yatırdılar. Biz 'Bir maaş olacak, yetmez' dedik. Bizim beğenmediğimiz bin lira, o gün 24 kilo kıyma alıyormuş. Şimdi bayram ikramiyesi 3 bin lira. 3 bin lirayı al git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Sizin 30 gün Ramazan'da sahur ve iftar sofranızdan, gelen bayram sofranızdan 18 kilo kıyma eksilmiş. Yani emekliye yapılan bu zulüm başka kimseye yapılmıyor. En düşük emekli maaşınız geçen sene 15 kasa hamsi alıyormuş, bu sene 10 kasa alıyor. Hesap ortada, emeklinin maaşını altına, kıymaya, hamsiye de vurursan erimiş gitmiş" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçimlerde belediye başkan adaylarına oy isteyen Özel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son sözümüz şu olsun; bir tarafta Cumhur İttifakı var. Ramazan mübarek gün söyledikleri sözleri söylemem, ama hakaret ediyorlar, iftira ediyorlar, kötü söz söylüyorlar, hatta küfrediyorlar. Ama biz başka bir yerdeyiz. Biz umudun, sevginin ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Ötekileştirenlere inat biz kucaklaştırıyoruz. Şeytanlaştıranlara inat kardeşleştiriyoruz. Hep birlikte bir yola çıktık ve bu seçimde onların tarif ettikleri ittifakı biz meydanlarda, vicdanlarda yapıyoruz. Elbette ittifakımızda aslan sosyal demokratlar var ama ittifakımızda milliyetçi demokratlar var; Ahmet'i de çok seven, Ahmet'in de çok saygı duyduğu ülkücü kardeşlerimiz bu ittifakın içinde var. İYİ Partili güzel insanlar, iyi insanlar var. Artık yalandan, haramdan korkan, bunlardan uzak duran muhafazakar demokratlar var ve Trabzon'un bütün demokratları Trabzon ittifakında var. Türkiye'nin bütün demokratları, Türkiye ittifakında var. Türkiye ittifakı gücünü milletimizden alıyor, renklerini bayrağımızdan alıyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasının ardından Trabzon'dan ayrılarak Giresun'a hareket etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Trabzon'da emekli maaşlarının eridiğini söyledi - Son Dakika

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