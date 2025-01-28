CHP, Gözaltındaki Gazeteciler İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika
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Politika

CHP, Gözaltındaki Gazeteciler İçin Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltına alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in durumunu takip etmek üzere bir heyet görevlendirdi. Heyet, hukuki destek sağlayacak.

28.01.2025 22:58
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi. Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alıyor. Heyetin, gözaltı süreçlerini takip edeceği, gazetecilere hukuki destek vererek yanlarında bulunacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Barış Pehlivan, İnsan Hakları, Serhan Asker, Seda Selek, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Gözaltındaki Gazeteciler İçin Heyet Görevlendirdi - Son Dakika

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