CHP, Gözaltındaki Gazeteciler İçin Heyet Görevlendirdi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi. Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alıyor. Heyetin, gözaltı süreçlerini takip edeceği, gazetecilere hukuki destek vererek yanlarında bulunacağı belirtildi.