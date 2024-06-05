Politika

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bir transfer değil, istifa ediyorlar partilerinden, CHP'ye de katılıyorlar. O yüzden Sayın Genel Başkan, durumu böyle değerlendirmeli dedi.

CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, kamuda tasarruf tedbirlerinin sadece ezilen vatandaşları ilgilendirdiğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin özel uçaklarla seyahat ettiğini söyledi. Her hafta bir bakanın attığı müsrif adımları kamuoyuna açıklayacaklarını kaydeden Başarır, 1990'larda seyrettiğimiz, hepimizin bildiği çizgi film kahramanları vardı; Jetgiller. Şimdi Jetgiller; bakangiller ailesine yeni bir arkadaşımız daha katıldı. Tarım Bakanımız. Bu arkadaş ne yapmış Bu arkadaş da orman yangınları için 2016 yılında Tarım Bakanlığı'nın aldığı uçakla Kıbrıs, Şanlıurfa ve Malatya'ya gitmiş. Jetgiller ve bakangilleri Türkiye görsün. Şimdi bakın arkadaşlar, bu Rönesans'ın uçağı Abdulkadir Uraloğlu, bu Mehmet Özhaseki Tapu Kadastro'nun uçağı. Bu Jetgiller ailemizin yeni üyesi, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı. En önemlisini söylüyorum. Hani, 'İftira atıyor, açıklama yapıyor' diyorlar ya bakanlık ne demiş; 'Orman yangınlarında gücümüz artıyor. V1 tipi 11 yolcu kapasiteli jet uçağı orman yangınları operasyonlarında kullanılmak üzere teşkilatımıza kazandırılmıştır.' Kıbrıs'ta orman yangını var mıydı Sayın Bakan, peki o tarihte Şanlıurfa ve Malatya'da var mıydı Tasarruf önemli, emekli zaten istemeden tasarruf yapmak zorunda. Memur ve işçi istemese de tasarruf yapmak zorunda; ama bu bakanlarımız ivedi olmayan çok özel ihtiyaçlarını devletin bu ihtiyacıyla yürütüyor ve bu konuda çıkıp, açıklama yapıyor. Halkımızın takdirine bırakıyorum; ama bana göre bu bir utanmazlık ve özür değil, istifayı gerektiren bir durum dedi.

'BİRÇOK PARTİDEN MİLLETVEKİLİ BAŞVURUYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında, İYİ Parti'den istifa edip, CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sözlerine yanıt veren Başarır, Hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Bakın niye bunu söylüyorum Eski sistemde hükümet kurmak için 4 milletvekiline ihtiyacın olur da bir partiden 4 milletvekilini alırsın, birini bakan yaparsın; o zaman dediği doğru olabilir. Şu anda bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Birçok partiden milletvekili, kıymetli hocalar, partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz, hepsini de almıyoruz. Yürüdüğümüz yolda, bu ülkenin aydınlık geleceğine katkı sağlayan milletvekili ve akademisyenleri partimize katılıyor çok memnun oluyoruz. Orada gördüğümüz eğitimiyle, duruşuyla değerli arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil, istifa ediyorlar partilerinden, CHP'ye de katılıyorlar. O yüzden Sayın Genel Başkan, durumu böyle değerlendirmeli diye konuştu.