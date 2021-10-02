Üye Girişi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması

02.10.2021 14:04
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması, System.String[]

BOLU (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin Abant kampında yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir" dedi.

BOLU (İHA) – CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin Abant kampında yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji" temasıyla Abant Tabiat Parkı'nda 2 gün boyunca sürecek TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, sabah saatlerinde milletvekillerinin katılımıyla başladı. Toplantının ilk bölümünün ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Altay, bir buçuk yıl sonra Cumhuriyetin ikinci yüzyıla adım atacağını belirterek, "Çalışmalarımız bizim her yasama yılı başında yaptığımız hazırlık, değerlendirme toplantısı olarak planlandı. Bu 27. dönemin dördüncü çalışma ve değerlendirme toplantısını 'İkinci yüzyıla doğru, doğru strateji' vurgusuyla, temasıyla yapıyoruz. Çünkü cumhuriyetimiz bir buçuk yıl sonra 100 yılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen yüzyıl içerisinde demokrasi ile taçlandıramamış olmamız hepimizin de Türkiye'nin en büyük eksikliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir" dedi.

Milletvekilleri Anadolu'daki izlenimleri anlatacak

Kampın içeriği hakkında konuşan Altay, "Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem, ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız milletvekillerimize sunumlar yapıyor, yapmaktalar. Ayrıca tabi 27. dönemin bizce son yasama yılına yani beşinci yasama yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerindeki planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız. Bununla beraber sayın milletvekillerimiz malum özellikle son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisinin bütün milletvekilleri Anadolu'yu karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler. Anadolu'daki izlenimleri, vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, yaptıkları tespitleri vatandaşlarımızın taleplerini, bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem sayın genel başkanımız hem Merkez Yönetim Kurulu'muza ve bizlere nakledecekler. Böylece sahayı zaten çok tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak milletimizin sorunlarını çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"62 yasayı yüksek mahkemeye taşıdık"

Partisinin TBMM'de verdiği soru önergeleri ve kanun tekliflerinin değerlendirilmediğini açıklayan Altay, "27. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bin 907 adet kanun teklifi verdi. Yani 2018'den 2021'in Eylül'üne kadar. Bir tanesi bile bırakın genel kurula inmeyi, komisyonlarda görüşülmedi. Dün sayın meclis başkanı ile yaptığımız kahvaltı bunu da gündeme getirdik. Yine Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 33 bin soru önergesi verdiler. Yine bir ayıp bunun 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. 27. dönem de uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum, 83 kanun teklifi yasalaştı. ve maalesef biz bunun 62 tanesini anayasaya aykırılıktan dolayı yüksek mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Bunun için bugün bu toplantıda yasama faaliyetlerinde yasama kalitesini, hem muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünden kaynaklı haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Milletvekillerimiz kamptan dolu dolu çıkacak"

CHP'nin vatandaşların sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye devam edeceğini belirten Altay, "Sonuç olarak milletvekillerimiz bu kamptan dolu dolu çıkacaklar. 84 milyonun derdine derman olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azami bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 5 Ekim'den itibaren de azami gayreti gösterecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gayesi var. Ülkemizin iç barışının tesisi, aziz milletimizin huzurunun refahının ve mutluluğunun tesisidir." dedi. - BOLU

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Abant, Altay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler 14:13 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu 14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi 13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
14:15 Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok
14:12 Bayılınca ayıltıp tekrar dövmüşler! Korna çaldığı gerekçesiyle 19 yaşındaki genci hastanelik ettiler
14:10 Türkiye'den ayrılamıyor! Fenerbahçe efsanesi Moussa Sow, BAL takımlarından Babaeskispor'a asbaşkan oldu
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda
13:46 Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var
13:44 Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na tepki gösterdi: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi
13:44 Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor
13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi
12:54 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı
Ekrem İmamoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok         
14:15
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler         
10:45
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 14:21:12. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan kamp açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement