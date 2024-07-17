CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması iddialarını yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP\'ye katılması iddialarını yalanladı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması için görüşmeler yaptığı iddialarını reddetti. Günaydın, Zorlu'yu kişisel olarak tanımadığını ve konunun kendisiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirtti. Ayrıca Günaydın, yap-işlet-devret modeliyle kamu hazinesinin soyulduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde yaşanan süre uzatmalarının kamu zararına neden olduğunu ifade etti.

17.07.2024 16:57
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması için görüşmeler yaptığı iddiasına, "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, yap-işlet-devret modeliyle kamu hazinesinin soyulduğunu belirterek, ihalelerin projeyi en kısa sürede gerçekleştireceğini beyan eden firmalara verildiğini; ancak firmaların yapım süresi içerisinde projeyi teslim etmeyerek kamu zararına neden olduğunu söyledi. Günaydın, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çeşitli gerekçelerle uzatmalar talep edildiğini ifade ederek, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bu ihaleyi alan konsorsiyumun CEO'luğuna geldiğini söyledi. Günaydın, "Bu kamu görevlilerinin kendi imza ve yetki alanlarında çalışan şirketlere özel sektör yöneticisi olma konusunda yasakları delen bir uygulama" ifadelerini kullandı.

'ZARAR EN AZ 5 MİLYAR DOLAR'

Turhan'ın 2016'da CEO olarak görev yaparken, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde süre uzatma talebinde bulunduğunu kaydeden Günaydın, "28 Ağustos 2019'da bu kez Ulaştırma Bakanı olarak, kendisinin talep ettiği değişiklikleri Ulaştırma Bakanı olarak onaylıyor. Mehmet Cahit Turhan, konsorsiyum CEO'su olarak taleplerde bulunuyor, sonra dönüyor Ulaştırma Bakanı olarak bu taleplerin tamamını kabul ediyor. Böylece ortaya çıkan kamu zararı en az 5 milyar dolar. Yakında kurulacak halk iktidarıyla bunların tamamı etkin soruşturma, kovuşturma süreçlerine tabi olacak ve kamu hazinesine uzanan eller o hazineden çektirilecek" diye konuştu.

'KÜRŞAD ZORLU'YU HİÇ TANIMIYORUM'

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun, CHP'ye katılacağı ve bu konuda kendisinin görüşmeler yaptığı iddiasına ilişkin soruya, "Kürşad Zorlu'yu kişi olarak hiç tanımam, kamuoyundan tanıyorum. Ne yüz yüze bir tanışıklığım var ne bir toplantı yaptım ne cep telefonunu bilirim. Dolayısıyla konunun benimle uzaktan yakından bir alakası yok" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması iddialarını yalanladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ile CHP'ye katılması iddialarını yalanladı - Son Dakika
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