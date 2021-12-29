CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik teftişe ilişkin, "Tevfik Göksu, 'Belediye koridorlarında konuşuluyor' demiş. Birisi hala savcıya vermediği kanıttan, öbürü dedikodudan bahsediyor. Dedikodu ise ülkeyi boşuna meşgul etmeyin, tespitse savcıya gitmek için bir an bile tereddüt etmeyin." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde, bilim ve özgür düşünce konusundaki sözlerine işaret ederek, AK Parti iktidarında, aydınların ve gazetecilerin haksız yere cezaevlerine atıldığını, düşünce özgürlüğünün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu gerekçe gösterilerek, yok edildiğini savundu.

İktidarın milli eğitim politikalarını eleştiren Özel, "Eğitimde birlik var, kanunu var. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." diye konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitim politikalarındaki başarısızlığın sorumlusu olduğunu iddia ederek, "20 yılın sonunda bu karne kırıksa, bu notları Kemal Bey'e mi, Bay Kemal'e mi veriyorlar? 20 yıldır bu ülkenin Milli Eğitim bakanlarını Bay Kemal mi atadı? İktidarı İsmet Paşa'dan mı devraldın da her şeyi CHP'ye yüklüyorsun?" sorularını yöneltti.

"Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili kullanmadığı tek imkan billboard"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB'ye yönelik büyük bir iftira kampanyası yürüttüğünü ileri süren Özel, "Soylu, maşallah yeni deyimle 360 derece kampanya yapıyor bütün terör örgütleri için. Her yerde o. Canlı yayında, bildiriyle söylüyor, Twitter'dan paylaşıyor. Soylu'nun Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili kullanmadığı tek imkan billboard. Yakında onu da bekleriz. Ondan sonra herhalde Kandil'den yaldızlı bir teşekkür mektubu gelecek." sözlerini sarf etti.

Mahkeme kararı kesinleşmedikçe kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini vurgulayan Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Süleyman Soylu kadar yalanda mahir değil. Göksu, 'Belediye koridorlarında konuşuluyor' demiş. Birisi hala savcıya vermediği kanıttan, öbürü dedikodudan bahsediyor. Dedikodu ise ülkeyi boşuna meşgul etmeyin, tespit ise savcıya gitmek için bir an bile tereddüt etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, Soylu'nun, "Bizim yaptıklarımıza bakmayın. Kendimiz yapmıyoruz. İnanıyoruz ki bize yaptıran Allah'tır" dediğini anımsatarak, "Soylu aklını yitirmiş bir meczup değilse sizi dinle kandıran, dinle aldatan, bütün kusurlarını ve günahlarını 'Allah böyle istiyor' diyerek sizi kandırmaya çalışan biridir." görüşünü ileri sürdü.

"Vatandaş artık uyandı"

CHP Grup Başkanvekili Özel, döviz kurundaki gerilemenin, 21 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Kararı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlamayacağını iddia etti. Özel, bu durumun, birçok ürün grubunda indirime yol açmayacağını, yüksek fiyatların vatandaşın sırtında bırakıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, çok tehlikeli işler yaptığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nebati yaşanacakları biliyor ve '6 ay keşke hiç uyanmasanız' diyor. Ama vatandaş artık uyandı ve kolay kolay da siz istiyorsunuz diye uyumaya niyeti yok. 6 ay sonra neyi görecek? Daha çok işsizlik, zamlar, erimiş gitmiş asgari ücret görecek. Nebati, Titanic'in kaptanı Edward'a benziyor. En üst sınıftakilerin filikaya binmesi için, Türk modeline göre, en alt sınıftakilerin borçlara kefil olma zorunlulukları var. Nebati, kaptanlık belgesini yollayacaktı henüz gelmedi, 7 metrelik gemi kullanabiliyormuş. Titanic dalgınlığıyla gözünü bir gece başka birine gösteriyor, öbür gece başka birine ışıltı gösteriyor, ehliyetsiz liyakatsizliğiyle buz dağına doğru hızla sürükleniyor. Sonu Titanic gibi olunca Nebati de Edward gibi, 'Elveda, gemiden çıkıyorum, bundan sonra herkes kendi başına' diyecek. Edward gider ama gemi sahipsiz kalmaz."

Özgür Özel, 4 muhalefet partisinin ekonomi masalarının yürüttüğü çalışma sonucunda, ülkede güven sağlayacak bir ekonomi modelini ortaya koyacaklarını da dile getirdi.

"Anadolu Müslümanlığı var"

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Milli Piyango'nun zarar ettiği yönündeki haberlere" ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, Sayıştaya göre kurumun hasılatında önemli oranda düşüş görüldüğünü, Milli Piyango'nun bir Cumhuriyet kurumu olduğunu, birçok kuruma kaynak aktardığını ve kumarla özdeşleştirilmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Özel, "altın yumurtlayan tavuk" olarak nitelendirdiği bu kurumun, karnındaki iki altın yumurta için özelleştirme yoluyla kesildiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Sayıştay raporlarına göre, bu sene Milli Piyango para kazanamadı, yükümlülüklerini yerine getiremedi, maaş ödemek için kaynağa ihtiyaç duyar noktaya geldi. Din kisvesi altında Türkiye'ye sürekli kendi çarpık zihniyetlerini dayatanların Milli Piyango'dan aldıkları intikam bu. Bu ülkede kendisini Müslüman olarak tanımlayan, yıl başında aldığı bileti ya da oynadığı tombalayı kumar görmeyen, içeceği bir iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı, Anadolu geleneği var. Onun günahına da katlanıp bu ritüeli yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Üstünde tepine tepine, çalıntı İhvan'ın işaretiyle saya saya, sonradan öğrendik ki Hitler'den aşıra aşıra memlekete getirmeye çalıştıkları bu anlayışı, Anadolu'daki herkes reddediyor."

CHP'li Özel, sınavlardaki mülakat sistemine ilişkin sosyal medya paylaşımlarının sorulması üzerine, "Sınavdan 90 almış, mülakata girmiş, kaçla kalıyorsa onu vermişler. Neden? Ellerindeki listede bu isimler yok. Memleketin en seçkin, en krema tabakası TÜGVA ve TÜRGEV'cilerin listesinde olmadın mı seni eliyorlar; AK Parti'li ve MHP'li olmak da kurtarmıyor." iddiasında bulundu.