CHP Grup Başkanvekili Özkoç gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekili adayı olmayacağını belirterek, "Bundan sonraki yürüyüşümüzde inşallah Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede buluşuruz." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bütün vatandaşların ramazan ayını kutlayarak Türkiye'ye huzuru getirecek bir hükümetin gelmesi temennisinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili olarak son toplantısını yaptığını bildiren Özkoç, "Grup Başkanvekili olarak aynı zamanda TBMM Genel Kurulu'nda da son toplantıma katılacağım." diye konuştu.

Özkoç, şimdiye kadar basın mensuplarının kendi görüntüsünü çektiğini belirterek cep telefonuyla toplantıyı takip eden gazetecilerin görüntülerini çekti. Basın mensuplarından haklarını helal etmesini isteyen Özkoç, özgür gazeteciliğin yapıldığı, tüm gazetecilerin hukukunun korunduğu bir Türkiye'de buluşmak istediğini söyledi.

Şimdiye kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yasamada görev yaptığını anımsatan Özkoç, şöyle konuştu:

"Bundan çok gurur duydum, mutlu oldum. Onunla birlikte yol yürüdüm. Onurlu bir yürüyüşün, adalet ve insanların huzuru için bir yürüyüşün gururunu taşıdım. Bundan sonraki yürüyüşümüzde yine inşallah Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürütmede buluşuruz. Milletvekili adayı olmayacağım. Bu kararı alırken Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmedim. Böyle kararları ailenizle alırsınız. Ben de ailemle, sevdiklerimle beraber böyle bir kararı aldım. Bundan sonra yürüyeceğim yolda takdir edenler, bana yürütmede layık görürlerse orada yaparım. Ama ülkem için beni nerede layık görürlerse görev yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"Bakanlardan oluşan muhalefet iyidir"

Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün bakanların milletvekili adayı olarak gösterileceğine ilişkin açıklamasıyla ilgili bir soruya ise şu cevabı verdi:

"AK Parti iktidarı 20 yıldır millete acı bir fatura çıkarttı. Bu faturayı millete kesenler, ne yaptıklarının farkındalar. Milleti biraz tanıyan bir siyasetçi aslında onların kendilerini koruma kalkanı içerisine almalarını ve bu süreçte artık kaybettiklerini gördüklerini anlamıştır. Bu yüzden onlar muhalefet görevlerini yapabilmek için kendi kadrolarını oluşturuyorlar. Güçlü bir muhalefet, bakanlardan oluşan, tecrübesi olan muhalefet iyidir. Doğru bir muhalefet yürütürlerse bunun faydasını Türkiye de biz de görürüz."

Özkoç, AK Parti ile HÜDA PAR arasındaki görüşmelere ilişkin soruya ise "AK Parti Yeniden Refah Partisiyle de birlikte olmaya çalıştı. Ama siyasetin içinden gelen, geçmişinde siyasi tecrübesi olan, bir hafızaya sahip olan siyasi partiler bu geminin battığını görüyor. Bu gemi, Türkiye'yi de batırmasın diye doğru kararlar alıyorlar. 'Hizbullah bir terör örgütü değildir' diyen bir HÜDA PAR ile kucaklaşmalarını anlıyorum. Çaresiz kaldılar, böyle bir yol yürümeyi tercih ediyorlar."

Engin Özkoç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun dünkü açıklamalarına ilişkin bir soruya ise, "İttifak içinde hiç bir sorun yaşanmadan İYİ Parti ile birlikte hareket ediyoruz. Ağıralioğlu'nun düşünceleri kendi şahsi düşünceleridir, kendisini bağlar." dedi.

Özkoç, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olmasına ilişkin de "Asgari ücret dahi açlık sınırının altında. İktidar, 10 milyon insanı açlık sınırının altına çekti. Bu karar 'Milletin yoksulluğunu, feryadını duyabilmiş değilim' diyen bir karardır. Çünkü toplumdan kopmuş bir iktidar var. Toplumun çaresizliğinin farkında değiller, bu rakamların millete çare olmadığı ortada. Asgari ücreti çok arttırmak değil, enflasyonu aşağı çekmek gerekir. Mesele maaşları arttırmak değil, mesele Türk lirasının değerli ve üreten bir Türkiye olmasıdır." ifadelerini kullandı.