CHP Grup Toplantısı - Son Dakika
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CHP Grup Toplantısı

18.10.2022 16:49

CHP Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı.

CHP Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

"Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Müthiş buluşlara imza atıyorlar. Yeni bir dünya medeniyeti inşa ediliyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin, "MIT'ye gittim, laboratuvarlarını gezdim, hocalarıyla görüştüm. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip teknoloji ve bilimdeki devrimsel gelişmeleri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm. Bizim bilim insanlarımız da orada çalışıyor. Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden kazasına değinerek, "Üzüntülü bir günde olmasaydık. Keşke bu kadar sorun yaşanmasaydı. 41 kardeşimizi toprağa verdik. 41 evde yangın var. Babasız kalan çocuklar var. Her birimizin yüreğinde derin acılar var. Bu kadar kopukluk, ayrılık doğru değil. Yakışmıyor bize. Siyaset kurumunun bu kadar acımasız olması doğru değil. Onların bir sloganı vardı. 'Yüz karası değil, kömür karası, böyle kazanılır ekmek parası' diye. Ailelerin bir kısmını ziyaret ettim, yetkililerden bilgi almaya çalıştım. Derin bir acı var. Anne tabutun başında, eşi tabutun başında, kardeşleri tabutun başında...Bir ölüm var evet, genç bunların tamamı. Yazıktır, günahtır. 20 yıldır 'önlem alacağız' diyorlar. 20 yıldır hala önlem mi alacaksın sen? Dünyada herkes maden çıkarıyor. Hangi gerekçeyle en çok ölüm bizde oluyor" diye konuştu.

"Devletsen önce maden ocağına bakarsın. Aydınlatmaya, havalandırmaya, sensörlere bakarsın; düzenli kontrol edersin" diye devam eden Kılıçdaroğlu, "Ondan sonra 'Bütün kontrolleri yaptık, her şey dosdoğru' dersin. Müfettişleri görevlendirir, devlete aitse Sayıştayı görevlendirir; rapor gelirse raporun gereğini yapar. Sosyal devlette mekanizma böyle çalışır. Müfettiş raporu var, Sayıştay raporu var, görmüyorsun. Soma faciasından sonra komisyon kuruldu. 111 öneri var, birisini dahi yapmadılar. O araştırma komisyonları göstermelik mi? Göstermelik değilse 111 öneriden neden biri dahi yapılmadı? Neden sormadın? O koltukta neden oturuyorsun?" ifadelerini kullandı.

ABD ziyareti

ABD ziyaretine değinen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"ABD'ye gittim, her kafadan bir ses. Önce 'Niye, hangi gerekçeyle gideceksin' diye bir sor. Siz ülkeyi yönetmeye talipseniz sizin bir vizyonunuz, hedefiniz ve hayalinizin olması lazım. Bunların vizyonu cebim nasıl dolar vizyonu. 21'inci yüzyıl bilim ve teknoloji çağıdır. Bunu inkar eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Bilim devrimi yaşıyoruz. Ne Erdoğan ne Bahçeli...İlk kez bilim ekonomisini benden duyuyorlardır. Sosyal bilgi ekonomisi kavramını hayata geçirmeliyiz. MIT'ye gittim, laboratuvarlarını gezdim, hocalarıyla görüştüm. Dünyanın bir numaralı üniversitesine gidip teknoloji ve bilimdeki devrimsel gelişmeleri görmek neredeyse suç oldu. Bilimle iş dünyası arasındaki ilişkiyi gördüm. Bizim bilim insanlarımız da orada çalışıyor. Eğer Türkiye dünyada ve bölgesinde saygın ülke olacaksa teknoloji devrimini kaçırmaması lazım. Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Müthiş buluşlara imza atıyorlar. Yeni bir dünya medeniyeti inşa ediliyor. Vallahi bunların haberi yok, -Sen niye ABD'ye gittin- diyorlar. Senin aklın da vizyonun da yetmez. Sen bilmezsin. ABD, 40 milyar dolarlık çip yatırımı yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Buzdolabı yapmakla övünüyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. Devlet böyle yönetilmez" dedi.

(AUÖ-BC-OK-Y)

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: Türkiye Budur Kılıçdaroğlu: Türkiye Budur Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim Kılıçdaroğlu: Ülkemizi Bu Çukurdan Çıkartacak Kendi Bilim İnsanlarımızla Büyük Koalisyonumuzu Gençlere Göstermek İstedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere müjde
Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

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