CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik - Son Dakika
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Politika

CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik

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CHP lideri Özgür Özel ve partililer, yerel seçimde AK Parti'nin birinci olduğu Hatay'la ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici "Tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz." dedi.

07.04.2024 15:48  Güncelleme: 16:31
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay'da seçim sonuçları kesinleşmeden mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmesini protesto için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir araya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener ile Özgür Özel'in görüşmesinin ardından CHP'liler YSK önünde basın açıklaması yaptı.

"3 BİN 389 ÖLÜ SEÇMEN"

Özel'in ses tellerinden ameliyat olması nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici'nin yaptığı konuşmada Hatay'daki seçim sonuçlarıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Hatay için olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın YSK'nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay'ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

Hatay'da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay'da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz.

"20 SANDIKTA SANDIK KURULU BAŞKANLARI POLİS VE ZABITA"

Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

"YARIN GÜNDEME ALINMASINI BEKLİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise itiraz sonuçları belli olmadan mazbata verilmesini eleştirerek "Bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz" diye konuştu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böyek de "Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir" şeklinde konuştu.

CHP\'den Hatay\'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Hatay, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Hatay'da seçim iptali başvurusu: 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Halk Benim: ölü seçmen kaydı olabilir önemli olan oy kullanılmış mı ona bakmak lazım. seçmen listesinde karşısı kapalıysa sorun yok demektir 33 69 Yanıtla
  • Temel topçu: Birde kabullenmesi ni bilin artık germeyin ülkeyi 22 48 Yanıtla Mehmet Erginer: Temelllllll temellll.... Kim geriyo ülkeyi 15 9
  • nuri yildiz: Sandık başkanı Polis olamaz çünkü bütün polisler o gün görevlidir..Sandık güvenliğini sağlamakla ..Nasıl sandık başkanı olacak..Bunu tespit ettiyseniz Emniyeti Mahkemeye verebilirsiniz..Polis sndık güvenliğini sağlamakla görevli iken nasıl sandık başkanı olur diye..Çünkü böyle bir şey olamaz.. 47 12 Yanıtla
  • Taner: Hamdolsun oluyude dirilttiler 45 10 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Yani gerçekten çok saçma seçimde görev aldım bizzat her partinin resmi sandık görevlisi ve müşahidi var oylar tek tek sayılıyor her partinin sandık görevlisi işaretleme yapıyor sonra her resmi görevli ıslak imzalı sonucu alıyor.Seçim evrakları çuvalla partililer eşliğinde adliyeye gidiyor çalmak vs öyle kolay degil hangi sandıkta kaç oy hepsi belli 26 9 Yanıtla
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