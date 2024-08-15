CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu iptal etmek için AYM'ye başvurdu - Son Dakika
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Politika

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu iptal etmek için AYM'ye başvurdu

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sahipsiz hayvanlarla ilgili kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Günaydın, başvuru sonrası hayvanseverlerle bir araya gelerek açıklama yaptı.

15.08.2024 16:20
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sahipsiz hayvanlarla ilgili 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP'li Gökhan Günaydın ve beraberindeki partililerin AYM'ye başvurusu öncesi bir grup hayvansever AYM binası önünde bir araya geldi. 'Bir can için ses ol, gelecek için umut ol', 'Her canı seviyorum, politikanı kabul etmiyorum', 'Onların acısı bizim utancımız' yazılı pankartlar taşıyan hayvanseverler, beyaz kıyafetlerini kırmızıya boyayarak 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a tepki gösterdi. Günaydın, AYM'ye yaptığı başvuru sonrası grubun yanına gelerek açıklama yaptı.

Gökhan Günaydın, yasanın öncelikle yürütmesinin durdurulması ve her halükarda iptali için dilekçelerini Anayasa Mahkemesi'ne teslim ettiklerini belirterek, "Bir yasa Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren 60 günlük bir süre içerisinde AYM'ye taşınabilir. Anayasa koyucu bu süreyi herhangi bir düzenlemenin hakkıyla AYM dilekçesine konu edilebilmesi için yeterli süre olarak tanımlamıştır. Ancak konunun duyarlılığını ve ortaya çıkan hepimizin vicdanını yaralayan sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla hazırlıklarımızı tamamlamak durumundaydık. Bu çerçevede meslek kuruluşlarından, barolardan, derneklerden, vakıflardan hayvan haklarıyla ilgili gönüllülerden onlarca, yüzlerce görüş aldık. Arkadaşlarımız, hukukçularımız, milletvekillerimiz bu çerçevede hafta sonları dahil olmak üzere çalıştılar ve bugün 182 sayfalık dilekçemizi Anayasa Mahkememize 13'üncü gün teslim etmiş durumdayız" dedi.

'İPTAL SONRASI TBMM'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ'

Yasanın bir geçiş hükmü dahi öngörmeden yayımlandığı gün yürürlüğe girmesinin iyi niyetle açıklanamayacağına işaret eden Günaydın, "Yasanın TBMM'den geçmesiyle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen sokak hayvanlarına yönelik vahşet görüntüleri kamuoyu vicdanını derinden yaralamaktadır. AYM'yi mümkün olan en ivedi tarihte toplanarak ilgili yasayla ilgili derhal yürütmenin durdurulması kararını vermeye ve her halükarda yasayı tüm hükümleriyle beraber iptal etmeye davet ediyoruz. Bu iptal sonrasında TBMM tüm paydaşlarla bir araya gelerek yeniden tıpkı tarihsel müktesebatımızda olduğu gibi sokaklarımızda çocuklarımızın, hayvanlarımızın birlikte yaşamını güven içerisinde sürdürebileceği önlemleri alabilecek bir yasal düzenleme yapma sorumluluğu ve görevi vardır. AYM iptali sonrasında da TBMM'yi bu görevini yerine getirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu\'nu iptal etmek için AYM\'ye başvurdu
Kaynak: DHA

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