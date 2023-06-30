CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek

30.06.2023 17:36

CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan bir heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek. CHP, Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonucunda ziyaretin gerçekleşmesine izin verildi. Yanardağ'ın tutuklanmasının gazetecilik mesleğinin gereği olan ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğunu belirten CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ziyaretin pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Yanardağ ise tutukluluğunun siyasi bir süreç olduğunu ve haksızlıklara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan CHP heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Merdan Yanardağ'ı ziyaret edecek.

TUTUKLANMIŞTI

Gazeteci Merdan Yanardağ, katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan Yanardağ, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

CHP, MERDAN YANARDAĞ'I CEZAEVİNDE ZİYARET EDECEK

CHP, tutuklanan Merdan Yanardağ için harekete geçti. Ana muhalefet partisinin, Merdan Yanardağ ile cezaevine görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuru kabul edildi. Milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan CHP heyeti, Medan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret edecek.

"YANARDAĞ'DAN TERÖRİST ÇIKMAZ"

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, ziyaretin pazar günü gerçkeleştirileceğini söyledi. Katıldığı televizyon kanalında açıklama yapan Berberoğlu, "Yanardağ'dan terörist çıkmaz. Ona atılan bu ifadeyi temizlemek de gazetecilik mesleğinin bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

"BENİ HEDEF SEÇTİLER"

Öte yandan tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj yollayan Yanardağ şunları söylemişti: "Merdan Yanardağ'ın gazetecilik tavrı iktidarı rahatsız etti. Bu nedenle beni hedef seçtiler. Yapılan, seçim döneminde kullanılan montaj video siyasetinin devamıdır. Tutuklanma sürecimin hukuki bir süreç olmadığını, siyasi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu da kısa sürede göreceğiz. Ben her şeye karşın dayanışma ile engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Destek olan, dayanışma gösteren herkesi sevgi ile selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim!"

YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Etsin etsin böylelikle bizde İmamoğlunu ziyaret edip yerel seçimlerde şutlarız hani terörle aranızda bişey yoktu bu adam Trafik kazasındanmı tutuklandı işte CHP zihniyeti bunlar Beyaz Kar yağsa zihniyetini değiştirmezler CHP ye oy veren kendini sağcı kesim diye niteleyenler görün kime oy verdiğinizi ve utanın Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim Gazeteci Merdan Yanardağ: Haksızlıklara Hiçbir Zaman Boyun Eğmeyeceğim

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Son Dakika Politika CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Heyeti Gazeteci Merdan Yanardağ'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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