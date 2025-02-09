CHP Heyeti Sahte İçki Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

CHP Heyeti Sahte İçki Mağdurlarını Ziyaret Etti

CHP Heyeti Sahte İçki Mağdurlarını Ziyaret Etti

CHP heyeti, sahte içki nedeniyle tedavi gören hastaları ziyaret ederek, son 3 haftada 103 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve bu durumu siyasi bir tercih olarak tanımladı.

09.02.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
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CHP heyeti, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde sahte içki nedeniyle tedavi gören hastaları ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Zeliha Aksaz Şahbaz ve Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekili Aylin Yaman'dan oluşan heyet, sahte içkiden zehirlenen ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret edip, aileleriyle görüştü. Heyet, hastaların durumuna ilişkin bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, son 3 haftada 103 kişinin sahte içkiden hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu sayı, bunun bir ihmal değil, bir cinayetler zinciri olduğunun çok açık bir göstergesi. Yaşananın münferit değil, siyasi iktidarın bilinçli tercihinin, kötü ekonomi yönetiminin, vergilendirme politikasının ve yaşam tarzına müdahale haline gelen politikalarının sonucu olduğunu ifade edelim. Bugün gerekli incelemelerde bulunduk. Yarın resmi makamlarla bir araya geleceğiz. Hazırlayacağımız raporu Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda Sayın Genel Başkanımıza ileteceğiz ve kendisi gerekli açıklamaları yapacak" dedi.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz ise merdiven altı alkol üretimine ve tüketimine yönelik denetimlerin yoğun şekilde yapılması gerektiğini dile getirerek, "Sadece Ankara ve İstanbul verilerini konuşuyoruz. Fakat Anadolu'da, tüm Türkiye'de durumun ne olduğu konusunda herhangi bir veriye sahip değiliz. Kaçak alkol artık Türkiye'de büyük bir can güvenliği ve halk sağlığı sorununa dönüştü. Yoksulluk koşullarında resmi olarak satılan bandrollü bir şekilde satılan alkole ulaşamayan vatandaşlarımız gelir kaybından dolayı daha ucuz olan merdiven altı kaçak alkol kullanmak zorunda kalıyorlar ve bu yüksek fiyatlandırmanın sonucu bu tabloyla karşı karşıyayız. Konunun takipçisi olacağız. Resmi makamlarla görüşerek bilgi alacağız ve gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendireceğiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Atalar ise sahte alkol ticareti yapanlarla kararlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekerek, yarın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma detaylarını öğrenip kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Sahte İçki, Politika, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Heyeti Sahte İçki Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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