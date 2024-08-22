CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü - Son Dakika
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Politika

CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü

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Mersin, Samsun Atakum ve İzmir Foça'dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesi'nde yaşanan haciz şokunun ardından CHP'li belediyeleri icra korkusu sardı. Haciz korkusu yaşayan başkanlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den problemin çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini istedi.

22.08.2024 09:37  Güncelleme: 09:49
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Mersin, Samsun Atakum ve İzmir Foça'dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesinde yaşanan haciz şokunun ardından CHP'li belediyeleri icra korkusu sardı. Konuyla ilgili sıkıntılarını CHP lideri Özel'e aktaran başkanlar, "Problemin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşün" çağrısında bulundu.

"MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELİRİZ"

CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK)toplantısında CHP liderine taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle 'Borçların kaynağından tahsil edilme uygulaması'ndan vazgeçilmesi isteğinde bulundu. Başkanlar, Özel'e açıkça "Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hale geliriz" dedi.

ÖZEL'İN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTİYORLAR

Belediye başkanları ve CHP'li kurmaylar, belediyelere gelebilecek prim borcu kaynaklı hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti. Görüşme gerçekleşirse seçimden sonra iki lider dördüncü defa bir araya gelmiş olacak.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEVREYE GİRİYOR

Bu arada, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelirlerini artırıcı adımlar atılması amacıyla CHP'li genel başkan yardımcılarının da devreye girmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Gökhan Zeybek'in de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan randevu isteyeceği öğrenildi.

"ORADA NİYE ÖDEMEDİNİZ?"

Türkiye gazetesinin haberine göre; konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan geldi. Yalçın "Yeniden yapılandırma kanunu çıktı. Madem ödeyecektiniz, orada niye ödemediniz? Hatta bazı şirketlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılandırma başvurusunda bulundu ve taksitlerini ödemeden yapılandırma dosyalarını iptal etti. CHP'li belediyeler, sigorta prim borcunu ödemiyor, sonra da çıkıyor ve 'SGK'yı batırdınız' diyor" ifadelerini kullandı.

CHP içerisinden Özgür Özel\'e baskı var: Çözüm için Erdoğan\'la görüş, durum çok kötü

Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, Antalya, Samsun, Mersin, İzmir, Foça, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilgehan Göktürk: Tek çözüm var.O da erken seçim.Bu akp nin bu ülkenin ekonomisini düzeltmesi imkansız... 40 74 Yanıtla
  • Süleyman kor: paraları konserlere verirken düşünecektiniz 78 21 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Paraları reklam Paris’te ye iç nerde akşam orda sabah ondan sonra borcunuz ödemeyin sıkışınca koşa koşa başkanın yanına gidin bu millet size güvenmez artık 56 17 Yanıtla
  • Engin Kaya: Bu sayede israfın önüne geçilmiş olur. Fuzuli masraflar yapıp belediye imkanlarını peşkeş çekmezler. 51 8 Yanıtla
  • Ogulcan Kayhan: Ağlamaya erken başlamışınız 22 4 Yanıtla
  • Murat Sert: Reise gideceksiniz mecburen.batirdiniz beleiyeleri de. 11 5 Yanıtla
  • V. A.: Erken seçime gitmiyorsa Sokağa çıkıp akp yi indirmeli insanlar 0 4 Yanıtla
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