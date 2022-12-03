CHP'nin vizyon belgesi toplantısında İmamoğlu ile Yavaş'ın birbirlerinden uzak durması "aralarında sorun var" dedikodularını alevlendirdi - Son Dakika
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CHP'nin vizyon belgesi toplantısında İmamoğlu ile Yavaş'ın birbirlerinden uzak durması "aralarında sorun var" dedikodularını alevlendirdi

03.12.2022 16:30

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı toplantıda birbirlerine uzak mesafede oturmaları dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar ligi kadrosunu açıklayacağım" dediği vizyon toplantısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Vizyon programının tanıtım videosunun yayınlanması ile başlayan program, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ile devam etti. Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından kadrosundaki diğer isimlere söz verdi. CHP lideri toplantının sonunda yeni bir konuşma daha gerçekleştireceğini duyurdu.

BAŞKANLARIN MESAFELİ DURUŞU GÖZLERDEN KAÇMADI

Vizyon belgesi toplantısını salondan canlı olarak takip eden Haberler.com editörlerinden Barış Yahya Çinçin'in objektifine yansıyan görüntü ise dikkat çekti. Bir süredir aralarında gerginlik olduğu iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birbirlerine uzak mesafede oturdukları görüldü.

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TOKALAŞMAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen iki ismin arasının bir süredir açık olduğu kulislerde konuşuluyor. CHP'nin İstanbul Maltepe mitingine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın tokalaşmaması damgasını vurmuştu. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında esen soğuk rüzgarı paylaşıp, "Mansur'un yüzü resmen turşu satıyor" yorumunda bulunmuştu. Söz konusu görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

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Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

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