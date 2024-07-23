CHP İl Başkanının Hayvanseverlere Yaptığı Açıklamaya AK Parti ve MHP'den Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İl Başkanının Hayvanseverlere Yaptığı Açıklamaya AK Parti ve MHP'den Tepki

CHP İl Başkanının Hayvanseverlere Yaptığı Açıklamaya AK Parti ve MHP\'den Tepki

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, hayvanseverler tarafından düzenlenen etkinlikte Gezi olaylarını hatırlatarak yaptığı, "Bir iki ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa mücadelemizi vereceğiz" açıklamasına AK Parti ve MHP il başkanlarından...

23.07.2024 15:51  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın, hayvanseverler tarafından düzenlenen etkinlikte Gezi olaylarını hatırlatarak yaptığı, "Bir iki ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımıza dokunurlarsa mücadelemizi vereceğiz" açıklamasına AK Parti ve MHP il başkanlarından tepki geldi.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, hayvanseverlerin düzenlemiş olduğu eyleme katıldı. Burada bir konuşma yapan Yalaz, özellikle hayvanseverlerin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllarca yapılmasını beklediği barınağı unutarak, Gezi olayları üzerinden örnek vererek direniş göstereceklerini belirtti. Yalaz eylemde yaptığı konuşmada, "Bu yasayı Meclis'e getirenler, 'Can dostlarımızı yok sayıyoruz. Onları önemsemiyoruz ve katletmesi için belediyeye talimat veriyoruz' diyorlar. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. Bir iki ağaç kesildi diye sokakları gümbür gümbür titrettiysek, can dostlarımızı dokunurlarsa mücadelemizi vereceğiz. Pazartesi günü yasa tasarısı Meclis'e geliyor. Bu AK Parti'ye son ihtarımız. Bu yasayı geçirirlerse tarihi bir direnişe hazır olsunlar" dedi.

"Tehdit edenler her zaman gerçekten alması gereken her şeyi aldı"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Hayvan hakları yasa tasarısı sayın AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Abdullah Güler beyin de ifade etmiş olduğu gibi, katliam yasası değil. Aksine sahiplendirme yasasıdır. Tabii ki burada hayvanların özellikle sokaklarda olması çoğu noktada herkesi etkileyen bir durumda. Sokak hayvanlarının ister istemez insanlara artık zarar verme noktasında çok uç noktalara gittiği gerçeğini her şehirde görmekteyiz. Tabii ki bunun muhakkak bir tedbiri alınması konusuyla alakalı devletimiz, hükümetimiz bir girişimde bulundu. Tabii ki ondan önce şunu özellikle dile getirmek gerekir ki; bugün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 25 yıldan beri bir hayvan barınağı dahi yapmayıp, ortaya bir fikir ve hizmet koymayıp, kalkıp yapılan bir şeyle alakalı farklı algı oluşturarak, insanları kışkırtma noktasına getirerek CHP İl Başkanı'nın böyle bir açıklama yapması tam bir talihsizlik. Talat bey, aslında kendisi bir hukukçu. O yasa tasarısını bir okumuş olsaydı aslında bu konunun hayvanları uyutma değil, bir sahiplendirme olduğunu bilecekti. Ama ne hikmetse bugün CHP'nin vekilleri olsun, il başkanı olsun devlete karşı olan bu kin ve nefretlerini her defasında insanları galeyana getirme, sokağa dökme noktasında bir çaba içerisinde olduklarını görüyoruz. Şunu da özellikle dile getirmek istiyorum, bu milleti ve vatanı tehdit etme noktasında önceki dönemlerde çok çaba gösterdiler. Ama tehdit edenler her zaman gerçekten alması gereken her şeyi aldı. Bu noktada da ben şunu özellikle dile getireyim, olayı kalkıp Gezi Parkı olaylarına getirmek tam bir talihsizlik yani. Hangi dünyadalar, hangi ruh alemindeler? Ben onu tam olarak bilemedim. Yani Talat beyin bir avukat olarak bu konuyu hayvan yasasından Gezi Parkı olaylarına getirmiş olması gerçekten kendi ruh dünyasının iyi olmadığını gösteriyor ve de bunu Hamamyolu'nda yapıyor. Orada yüzlerce ağaç kesilirken Cumhuriyet Halk Partisi neredeydi? Hiçbir değere saygı duymayan, hiçbir değere kalkıp önem vermeyen bir CHP'yle karşı karşıyayız. Büyükşehir Belediyesi hep bir mazeret uydurma noktasında. Yani bir şeyi yapmak noktasında değil" dedi.

"Biz siyasilerin görevi vatandaşı sokağa çağırmak değil, sokağın sesini Meclis'e taşıyarak sorunları orada çözmektir"

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ise "Öncelikle sokak hayvanları meselesi Türkiye gündeminde olan ve son dönemlerde çok fazla tartışılan bir konuydu. Mevcut yasanın uygulanmaması ve eksik olan kısımlarının tamamlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir yasa teklifi hazırlandı. Bu yasa teklifinin komisyonlarda görüşülmesinde yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman DEM ve CHP tarafından provoke edildiğini gördük. Mağdur olan ailelerin Meclis'ten kovulması, onlara yapılan hakaretler hepimizin içini acıttı. Benzeri bir olayın devamı da Eskişehir'de. Belki de haklı gerekçeleri var. Mutlaka haklı gerekçeleri de var. Bizim de ilk hazırlanan teklife karşı olduğumuz noktalar vardı. Bunlarla alakalı eylem yapan hayvanseverleri tahrik ve provoke ederek gezi eylemlerinden CHP il başkanı, 'İki ağaç için memleketi ayağa kaldırdık. Gerekirse ikinci Gezi Kalkışması'na kalkışırız' gibi ifadeleri oldu. Bu kendisi hukukçu olan Talat Yalaz'a hiç yakışmadı. Biz siyasilerin görevi vatandaşı sokağa çağırmak değil, sokağın sesini Meclis'e taşıyarak sorunları orada çözmektir. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ordusuyla, polisiyle, askeriyle, milletiyle birlikte demokrasisine sahip çıkmıştır. Şu an Cumhurbaşkanımız, mevcut parlamento meşru olarak seçilmiş. Kimse bu meşrutiyeti sorgulayamaz. Kimse de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı, Meclis'ini tehdit edemez. Buna da müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, AK Parti, MHP, Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İl Başkanının Hayvanseverlere Yaptığı Açıklamaya AK Parti ve MHP'den Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’den “154 isimle hesaplaşacağım“ diyen Bahçeli’ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın Özel'den "154 isimle hesaplaşacağım" diyen Bahçeli'ye yanıt: Siz önce vicdanınızla hesaplaşın
14:28 İşte dünyanın en güçlü pasaportları Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi İşte dünyanın en güçlü pasaportları! Türk pasaportu listede 7 basamak yükseldi
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit tuttu Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu
12:23 TFF’nin yeni yönetiminde deprem Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti
10:43 Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı Rafta unutulan dava dosyası yarım asır sonra sonuçlandı
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
15:58 Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı Araç satıcısı foyası ortaya çıkınca canını hiçe sayarak metrelerce yüksekten atladı
15:51 “Küfe“ polemiğinde 2. raund Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt var "Küfe" polemiğinde 2. raund! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt var
15:51 ABD’de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu ABD'de 2 aydır kayıp olan 17 yaşındaki kız, 44 yaşındaki adamla nişanlı olarak bulundu
15:39 Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri’nin İstanbul’a geleceği tarih belli oldu Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a geleceği tarih belli oldu
15:23 Jose Mourinho ile ilk sınav İşte Fenerbahçe’nin Lugano maçı muhtemel 11’i Jose Mourinho ile ilk sınav! İşte Fenerbahçe'nin Lugano maçı muhtemel 11'i
15:20 Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı Bakıcının bir anlık ihmali 1 yaşındaki bebeği hayattan kopardı
14:45 Bodrum bu yaz neden boş kaldı Görüşlerinizi yazın Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 17:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İl Başkanının Hayvanseverlere Yaptığı Açıklamaya AK Parti ve MHP'den Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement