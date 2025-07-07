CHP İl Başkanları: Adalet Arayışı Devam Edecek - Son Dakika
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Politika

CHP İl Başkanları: Adalet Arayışı Devam Edecek

07.07.2025 20:39
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CHP'li il başkanları, tutuklamaların siyasi olduğunu belirterek adalet mücadelesine vurgu yaptı.

CHP'li 81 il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yayımladı.

CHP'li 81 il başkanı, Genel Başkan Özgür Özel'in de katılımıyla parti genel merkezinde toplantı gerçekleşirdi. İl başkanları, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, " Türkiye, tarihinin en ağır demokrasi krizlerinden birinden geçiyor. Seçilmiş belediye başkanlarımızın, İzmir il başkanımızın ve Parti Meclisi üyemizin birer birer gözaltına alınması ve tutuklanması adaletin veya hukukun cinayetidir. Saray iradesi ve siyasi emirlerin ürünü bu karar vicdanları yaralamıştır. 31 Mart seçimleri sonucunda partimizin 1'inci parti olmasının ardından iktidarı kaybedeceğini gören saray ve cumhur ittifakı önce belediye başkanlarımıza saldırıp ardından partimizin kurumsal kimliğine karşı bir saldırıya başladı. Bu operasyonlarla neyi amaçladığınızı çok iyi biliyoruz. Seçimde yenemediğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yargı sopasıyla ezmeye, örgütümüzü dağıtmaya, halkın iradesini gasp etmeye çalışıyorsunuz. Fakat yanlış yere saldırdınız. Partimizin tarihi mücadelelerin tarihidir. Kurtuluş Savaşı günlerinden gelen, köklerini Kuva-i Milliye'den alan ve bugüne kadar da ülkemizin demokrasi mücadelesinde en sert kavgaların içinden geçen partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimiz biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar gözaltıların hiç biri hukuki değildir. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayarak kendilerini güvende hissediyorlar yanıldıklarını görecekler. Genel Başkamıza soruşturma açarak Genel Başkanımızı susturacaklarını düşünüyorlar yanıldıklarını görecekler" ifadelerine yer verildi.

'BU ÖRGÜT KORKMAZ'

Bildirgenin devamında şu ifadelere yer aldı:

"Herkes biliyor ki; tutuklanan tüm Belediye Başkanlarımız halkçı belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini göstermişlerdir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, adaletin ve hukukun egemen olduğu insanların huzur içinde yaşadığı gençlerin geleceğe güvenle bakacağı bir ülkeyi kurmak için yola çıktığı ve seçimi kazanacağı için tutuklanmıştır. Belediye başkanlarımızı tutuklayarak halkın iradesine ipotek koydunuz. Söylenen her yalan, yalan söyleyenlerin üzerinde yapışmaktadır. 12 Eylül'den bu güne kadar Partimizin ilk defa yöneticileri gözaltına alınmış tutuklanmıştır. Bu tutuklamaların hepsi siyasidir. Buradan sesleniyoruz İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun Ankara'da İl Başkanları toplantısının ardından tüm il başkanlarının kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alınması ve ardından mahkemece tutuklanması 81 İl Başkanına verilen bir gözdağıdır. Biz bunu unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Parti Meclisi Üyemizi tutukladınız partimizin en üst organına saldırdınız bunu da unutmayacağız. Bu mesajlarınızı kabul ediyoruz, hodri meydan. Güveniyorsanız kendinize, kurun sandığı. Bu ülkenin adalet sistemini, muhalefeti susturmak için kullananlara bir kez daha il başkanları olarak diyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne mahkeme salonlarında yargılayabilirsiniz, ne de siyasi kumpaslarla durdurabilirsiniz. 23 yıldır iktidardasınız herkesi kendiniz gibi görebilirsiniz. Biz siz değiliz. Bizi kendiniz gibi görmeyin. Biz onurlu bir mücadelenin yılmayan yıldırılamayan insanlarıyız. Genel Başkanımızdan, İl ve İlçe Başkanlarımızdan, Milletvekillerimizden, Belediye başkanlarımızdan, tüm üyelerimize kadar Atatürk'ün kurduğu Bağımsız Demokratik Laik Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatma kararlılığında olan insanlarız. Biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Bugün 81 ilde, binlerce belediyede, milyonların yüreğinde CHP var. Bu örgüt, korkmaz. Bu örgüt, eğilmez. Bu örgüt, asla teslim olmaz. Örgütümüzü hedef alarak bir korku rejimi inşa etmeye çalışanlar, karşısında çelikten bir irade bulacaktır. Ne yaparsanız yapın Cumhuriyet Halk Partisi İktidar, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacaktır."

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İl Başkanları: Adalet Arayışı Devam Edecek - Son Dakika

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