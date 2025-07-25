CHP İlçe Başkanı Bayırlı\'dan partililerine sitem dolu açıklama

2000'li yıllara kadar Demokrat Parti'nin kalesi olarak bilinen ve 2009 yılında yapılan seçimlerde Özlem Çerçioğlu'nun belediye başkanı seçilmesi ile CHP'nin en güçlü olduğu illerin başında yer alan Aydın'da CHP teşkilatı iç çekişmelerle kan kaybetmeye başladı. CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, parti içi çekişmeler ve siyasi hırslar nedeniyle belediye başkanlarının ve parti yöneticilerinin bilinçsizce harcanmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Son günlerde hakkında yayınlanan bazı iddialar üzerine açıklama yapan CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, "CHP İlçe Başkanlığı'na yeniden aday olacak mısınız?" sorusuna "Buna tabi ki mahallelerimizde yapılacak olan delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından karar vereceğim. Bu konuya ilişkin takvimimiz 13 Ağustos itibarı ile başlıyor" dedi.

"Milletvekilimiz Süleyman Bülbül'ün kişisel hırsları"

Bir soru üzerine, CHP Genel Merkezi tarafından Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın partiden ihraç kararını da değerlendiren CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, "Sultanhisar Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya ile ilgili olarak partimizin yüksek disiplin kurulunun almış olduğu bir karar vardı. Biliyorsunuz çok partili sisteme geçtikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi Sultanhisar ilçesini ilk defa kazandı. Osman başkanımız çok başarılı, ilçesi uğrunda gece gündüz dememiş bir belediye başkanıdır. Ancak gördük ki ilimiz milletvekillerinden birisinin kişisel hırsları, kaprisleri, bu başarının bu azmin önüne geçmiştir. Yani bu konuda isim vermekte de sakınca görmüyorum, kerameti kendinden menkul milletvekili Süleyman Bülbül, bu manasıyla partisine zarar veren bir noktada durmaktan gocunmamıştır. Süleyman Bülbül daha evvel de Nazilli ilçe başkanımızı sözde kendisine hakaret ettiği için partiden ihraç ettirmişti. Oysa ki ortada ne bir hakaret ne bir küfür vardı. Üzülerek ifade ediyorum bu milletvekili doğruyu söylememiştir. Yani Süleyman Bülbül kendi başarısızlığını, başarılı insanların başarılarını örtmeye çalışarak gizlemeyi adet edinmiştir" diyerek partilisi olan Milletvekili Süleyman Bülbül'ü CHP'ye zarar vermekle suçladı.

Süha Bayırlı açıklamasında "Partimizin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek Sultanhisar Belediye Başkanımızı arayarak 'Sadece bir uyarı verilecek' demesine rağmen, Yüksek Disiplin Kurulu'nda Süleyman Bülbül, başkanımızın ihracını talep etmiştir. Haksız yere Sultanhisar Belediye Başkanımız Partiden atılmıştır. İşin daha kötüsü; sonrasında çeşitli kereler partimiz üst yönetimine bu cezanın yanlış olduğu, hukuksuz olduğu noktasında uyarılarda bulunsak da, ne yazık ki Genel Merkezde bu konuyla yetkili organlar da aynı vurdumduymaz tavrı göstermiştir. Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek'in bile verdiği söz havada kalmıştır. CHP Efeler İlçe Başkanı olarak Sultanhisar Belediye Başkanımıza yapılan bu haksızlık karşısında açıkça ifade ediyorum ki onun yanındayım ve bu aymazlığı yüksek sesle haykırmaktan gocunmuyorum. Bu karar aymazlıktır. Bir belediye başkanı bu kadar kolay harcanamaz, herkesin bir onuru itibarı vardır" ifadelerine yer verdi.

"Bize yapılan saldırılan arkasında da partili bir belediye başkanımız var"

Son zamanlarda hakkında çıkan iddialara ilişkin sorulara da cevap veren CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, "Son zamanlarda şahsıma da, artan bir dozda ahlaksızca edepsizce saldırılar yapılıyor. Kimler bu saldırıları yapıyor diye bakıyorum perde önündekilerle perde arkasındakiler başka. Partimizin Aydındaki yöneticilerine, yerel yöneticilerimize, hatta ailelerimize varıncaya kadar bazı gazeteciler aracılığı ile küfürler hakaretler ediliyor, iftiralar atılıyor. Esas mesele ise ne biliyor musunuz? Bu ağır hakaret ve iftiraları belediye başkanlarımıza, bizlere yapanların ardında yine partimizin başka bir belediye başkanı ve bir takım partililerimiz var. İsim vermeyeceğim herkes neyin ne olduğunu biliyor. Şu kadarını bilin, kendi partimize mensup bir belediye başkanımız, ne yazık ki gözümüzün içine baka baka bize küfrettiriyor, iftira attırıyor. Sırf bizlere hakaret etsinler diye bir takım kişilere bu şehirde para akıtan CHP'li yerel yönetici var. Yazıklar olsun diyorum. İlçesinin kaynaklarını hizmete akıtacağına, küfre iftiraya hem de hukuksuz bir şekilde akıtanlara, yazıklar olsun" diyerek Cumhuriyet Savcılığı'na da göreve çağırdı.

"Parti yöneticileri üç maymunu oynamaktalar"

CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı sitem dolu açıklamasının devamında "Ben 62 yaşında bir insanım. Bu zamana kadar eşimle beraber başımız dik yaşadık, bundan sonra da başımız dik yaşayacağız. Ama birilerinin siyasi hırsları için aleyhimde karalama kampanyası başlattılar. Bu durumu bölge milletvekilleri, il başkanımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz yani herkes bilmektedir. Ancak üç maymunu oynamaktalar. Parti Genel Merkez bu yaşananlara rağmen kafasını başka yöne çevirmeyi tercih etti. Tabi, parti üst yönetiminin bizlere küfür ve hakaret edilmesinde, bir belediye başkanının maddi desteği ve yönlendirmesi olduğu gerçeği karşısında, böylesine suskun kalmasının arkasında yatan muhtemel nedenleri de Aydın halkının takdirine bırakıyorum. Bu güne kadar bu parti zarar görmesin diye sustuk ama artık yeter, edepsizliğin dahi bir sınırı vardır" ifadelerini kullandı. - AYDIN