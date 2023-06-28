CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

28.06.2023 16:11

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu'nun bu açıklamalarına İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan gönderme geldi.

Yaptığı çıkışlarla adından sıklıkla söz ettiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son açıklamalarıyla da yeni bir polemik başlatacak. Bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuşan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi; eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise bu sözlere göndermede bulunarak "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" yazıp bazı fotoğraflar paylaştı.

"İMAMOĞLU PROFİLİNDE BİRİ ADAY OLAMAZDI"

Yaptığı açıklamalarda sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, son röportajında önemli mesajlar verdi. Kaftancıoğlu, zaman zaman aralarında gerginlik yaşandığı iddia edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulundu. Kaftancıoğlu, "Kendimden örnek vereyim, Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nde benim gibi bir siyasi aktör -beğenirsiniz, beğenmezsiniz- olamazdı. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı. O zaman da mesela "sağcıydı" derlerdi, eş dost, tanıdık, il başkanı, yakını kim ise getirir onu belediye başkan adayı yaparlardı." ifadelerini kullandı.

İMALI YANIT

Bu açıklama gündem yaratırken Kaftancıoğlu'na yanıt İmamoğlu'ndan değil ama danışmanı Murat Ongun'dan geldi. Ongun İmamoğlu'nun yan profilden çekildiği fotoğrafları paylaşarak "Profil'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'profil' çıkışına, Murat Ongun'dan manidar gönderme
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Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı Canan Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu olmasaydı, İmamoğlu profilinde birisi İBB Başkan adayı olamazdı

Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı - Son Dakika
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