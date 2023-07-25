CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Canan Kaftancıoğlu'na Protesto

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde durumu protesto etti.

"SEÇİLMİŞ BAŞKAN İSTİYORUZ"

Akşam saatlerinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nden Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önüne gelen partililer, "Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz", "Adalet istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Kaftancıoğlu ile görüşmek istedi. Gruptakilerin talebi üzerine onlarla görüşen Kaftancıoğlu, Yunusemre Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde hiçbir müdahalenin olmadığını savunarak sonuçların yarın resmileşeceğini söyledi. Kaftancıoğlu ile görüşen partililer kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

OYLAR 8 KEZ SAYILDI

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da yapılan delege seçiminde yarışan "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren 570 oy aldı. İtirazlar üzerine oylar 8 kez sayıldı, sonuçlar değişmedi. "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren de tutanakla konuyu CHP İl Başkanlığına taşıdı.

"MÜDAHALE" İDDİASI

CHP İstanbul İl Seçim Komisyonundan delege seçimlerinin iptal edilmesi veya tekrarlanmasına yönelik kararın çıkacağını iddia eden "Mavi Liste" adayı Poyraz'ı destekleyen partililer, seçim sonuçlarına müdahale edildiğini öne sürdü. Partililer, Sarıyer'deki İl Başkanlığı önünde seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

CHP İl Başkanlığı önünden kareler;