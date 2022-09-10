Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri adeta Millet İttifakı'nda deprem etkisi yaratmıştı. Bu sözlere yanıt İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan gelmişti. Ağıralioğlu, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız" diyerek krizin ilk fitilini ateşlemişti. Daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz'' açıklaması ile gündeme gelmişti.

''KOYUN DEĞİLİZ''

Gürsel Tekin gelen tepkiler ardından sessiz kalmayarak bir açıklama yaptı. Tekin İYİ Parti cephesine, "Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye" açıklaması yaptı. Tekin İYİ Parti'nin de Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları olduğunu söyledi. Tekin, ''Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İYİ Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık'' dedi.

''YETKİSİ OLMAYAN KONUDA KONUŞMUŞ''

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Tekin'in açıklamalarına ilişkin, "Kendisi ne 6 liderden biri, ne parti sözcüsü ne de grup başkanvekili. Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş. Burada kararı verecek olan 6'lı masadır" dediği öğrenildi.