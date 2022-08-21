CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal , Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6'ncı kez gerçekleşen 'Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapılması bekleniyor. Bu buluşmada ayrıca görüşme turlarının formatının da ele alınacağı bildirildi.

Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › 6'lı masa, 6'ncı kez toplandı - Son Dakika

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