6'lı masa, 6'ncı kez toplandı - Son Dakika
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6'lı masa, 6'ncı kez toplandı

21.08.2022 15:06
6'lı masa, 6'ncı kez toplandı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan 6'lı masanın son toplantısı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Karamollaoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6'ncı kez gerçekleşen 'Liderler Buluşması'ndan sonra ortak açıklama yapılması bekleniyor. Bu buluşmada ayrıca görüşme turlarının formatının da  ele alınacağı bildirildi.


YORUMLAR
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Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler 'Hep birlikte güzel yarınlara' paylaşımı yaptı Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı masa, 6'ncı kez toplandı - Son Dakika

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