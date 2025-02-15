CHP Kurultayı Eleştirilerine Cevap: 'Büyük Bir Hakaret' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Kurultayı Eleştirilerine Cevap: 'Büyük Bir Hakaret'

CHP Kurultayı Eleştirilerine Cevap: \'Büyük Bir Hakaret\'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin kurultayına yönelik eleştirilerin büyük bir hakaret olduğunu belirterek, bu kurultayın onurlu ve temiz olduğunu vurguladı. Erken seçim taleplerine de değinen Bulut, aday belirleme sürecinin önemini vurguladı.

15.02.2025 14:52  Güncelleme: 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu belirterek, Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır" dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bulut, "Bu sabah bir kayyımla uyandık. Hemen hemen bir aydır neredeyse her sabah neyle uyanacağımızı merakındayız, refleks dolu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemine, 'Tüm kötülüklerin anası' diyoruz. En büyük gerekçemiz de denetleme mekanizmasının, denge mekanizmasının olmaması" dedi.

'ERKEN SEÇİM İKLİMİ VARDI'

CHP'nin kurultayına ilişkin yapılan eleştirilerin partiye büyük bir hakaret olduğunu söyleyen Bulut, "Sadece CHP açısından değil, demokrasi açısından çok kıymetli. Buna şaibe getirmek, bunu tartışıyor olmak çok büyük bir ayıptır. Bu kurultay en az diğer CHP kurultayları kadar temiz, onurlu bir kurultaydır. Suç oluşturmaya çalışıyorlar ama bir an önce kendilerine gelmelerini diliyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyle ilgili konuşan Bulut, "Ne kadar fotoğraf versek de görüşmeleri yapsak da hemen ertesine farklı yerlerden farklı başlıklar atılabiliyor. Aslında mesele çok net. Bir adayın belirlenmesi lazım. Bir erken seçim talebimiz var. 'Adayımızı erkenden açıklayalım' dedik. Son dönemlerde yapılan anketlerde ortalamada yüzde 70 oranında vatandaş, erken seçim istiyor. Biz de bunun gereğini yaptık. Erken seçim iklimi vardı. Biz de adaylaştırma sürecine başladık" açıklamalarında bulundu.

'ÖN SEÇİMİN EN DOĞRU YÖNTEM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Partide geçmiş dönemde adayların yarattığı tahribat olduğunu belirten Bulut, "Adayların son dakika belli olması, 6'lı masada bir yıl aday tartışılması gibi konular belki de alınacak seçimlerin alınmamasına sebep oldu. Bunları düşününce ön seçimin en doğru yöntem olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanlığında iki önemli aday var. Biri Mansur Yavaş, diğeri de Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini ifade etti. Girmeme gerekçesini çok net izah etti. Genel Başkanımız üç başlık söyledi. Birincisi, her iki belediye başkanının partinin alacağı kararlara uyacağı, ikincisi hiçbir liderin bu sürecin baltalayıcısı, engelleyicisi olmayacağı, üçüncüsü ise ortak akıl."

'KAYYIM SADECE TERÖR VARSA OLUYOR'

" Ege'de kayyım meselesinin olma ihtimali yok" diyen Bulut, "Yasa belli, kayyım sadece terör varsa oluyor. Burada da çok zorlama olur. Korkunç bir korku iklimi yarattılar. Herkes kendinden şüphelenir hale geldi. Her kesime dokunuyorlar, her kesim korkmaya başladı. Anketlerde çok net görünüyor. CHP 1,8 oranında yükseliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Burhanettin Bulut, Yerel Yönetim, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Kurultayı Eleştirilerine Cevap: 'Büyük Bir Hakaret' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:34 Türkiye’de satış yapan cips devine rekor ceza Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza
15:28 Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor
15:26 Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi
12:11 Mahallelinin “Yoğun koku geliyor“ dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı Mahallelinin "Yoğun koku geliyor" dediği eve baskın yapan ekipler gördüklerine inanamadı
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
19:04 İstanbul’da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında İstanbul'da suç çetelerine dev operasyon: Toplam 128 kişi gözaltında
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:47 Batman’da köprü altında bir kişi ölü bulundu Batman'da köprü altında bir kişi ölü bulundu
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
18:18 Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı Kaçak elektrik kullanan şahıslar elektrik şirketini bastı
18:07 Ünlü Yönetmen Christopher Nolan’ın Yeni Filmi Türkiye’de Çekilecek Ünlü Yönetmen Christopher Nolan'ın Yeni Filmi Türkiye'de Çekilecek
18:03 Ethereum Blockchain ağı için büyük gün Ethereum Blockchain ağı için büyük gün
17:44 Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay Katliam gibi kazada hayatını kaybeden sözleşmeli er ile ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 16:21:35. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı Eleştirilerine Cevap: 'Büyük Bir Hakaret' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.