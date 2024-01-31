Politika

CHP'li Başkan Sandal: "Kılıçdaroğlu'na oy veren belediye başkanlarının üstü çizildi"

Aday gösterilmeyen CHP'li Başkan partisine verdi veriştirdi

İZMİR - Yerel seçimler için İzmir'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'şeffaflık' göndermesinde bulunan Sandal, aday gösterilmemesini Özgür Özel'e karşı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olmasına bağladı. Sandal, "Değişimden kasıt buysa, biz bu değişimin tabii ki de karşısındayız. Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, yok saymak, bu parti adına yapılacak en son şeydir; ama buna cevap hakkımız bugün için saklı kalacak" dedi.

Yerel seçimler için İzmir'den yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Havuz Kafe'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda yaklaşık 5 yıllık belediye başkanlığı sürecini ve partisinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aday belirleme sürecini değerlendirdi.

"İnadına Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğiz"

"Yaklaşık 5 yıl süresince kimseyi ötekileştirmeden, farklı ayrımlara gitmeden ilçemizde yaşayan bütün yurttaşlarımıza hizmet etmeyi asli görevimiz saydık. Bu konuda vicdanen rahatım. Hiçbir vatandaşımız herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan Bayraklı Belediyesinin hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmıştır" diyerek sözlerine başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kimse bize 'görevini yapmadı, siyasal duruşundan ödün verdi' diyemez. Altını çizerek söylüyorum. Bizim bir kamusal görevimiz bir de belediye başkanı olarak siyasal yanımız var. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partili kalacağım. Birileri bizi bunun dışına itmek isteyebilir ama inadına biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmaya devam edeceğiz. Yok sayılan iradelerin karşısında da nasıl merkezi hükümete sesimizi yükselttiysek şimdi de bütün haksızlıklara aynı şekilde cevap vereceğiz. Bayraklı'da mahalle seçimleri, ilçe seçimleri, il seçimleri olmuştur ve partinin iradesi şekillenmiştir. Bu iradeyi yok saymaya hiç kimsenin hakkı yok. Sonra da o mahalle, ilçe ve il süreçlerinden sonra bir kurultayımız oldu. Bu kurultayda geçmiş dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla şu anki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yarıştı. Tamamen demokratik bir yarış. Kurultaydaki koşulları bir tarafa bırakarak bu demokratik süreç sonucunda Özgür Özel partimizin yeni genel başkanı oldu" dedi.

"Bayraklı Belediyesinin memnuniyet anketi, İzmir'deki en iyi memnuniyet anketlerinden bir tanesi"

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kurultay konuşması herkesi umutlandırdı" diyerek sözlerini sürdüren Sandal, "Genel Başkanımız Özgür Özel şunları söylemişti. 'Kayıt dışı siyaseti bitireceğim.' Çok kıymetli bir cümle. Var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ama siyasetin kayıt altına alınması, şeffaf olunması ve söylenenlerin tutulması son derece önemli. Yani şu demek;' Ben anket yapacağım. Memnuniyet anketi yapacağım, heyetler göndereceğim. Onların raporlarına bakacağım. Ben ilçe başkanının fikrini alacağım, il başkanının fikrini alacağım ve bunların tamamı açık ve şeffaf olacak.' Takdirlerinize sunuyorum. Bayraklı Belediyesinin memnuniyet anketi, İzmir'deki en iyi memnuniyet anketlerinden bir tanesi. Parti yetkililerinden duyduğum 'güçlü aday belediye başkanı olacak.' Bu iki mesele bizim atamamıza yeterliyken yeni bir anket girişimiyle üç isim soruldu. Serdar Sandal, Ulaş Aydın ve Erdal Aksünger. Partilerimize sordular, Bayraklı'daki yurttaşlarımıza sordular. Belediye başkanı olmamız, bölgede daha yoğun çalışmamız, tanınırlığımızdan kaynaklı olarak bizim oradaki oranımız oldukça yüksek. Bu meseleyi takdirlerinize sunuyorum. Ankette sorulan üç arkadaştan biri var mı? Memnuniyet anketinden eser var mı? Komisyon kararlarından haber var mı? Yok. Niye? Çünkü Serdar Sandal Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim.25-26 Kasım'da tüzük kurultayı toplanacaktı, Ne oldu arkadaşlar Tüzük kurultayı" ifadelerini kullandı.

"İzmir'de gelmiş geçmiş en düşük performansı gösteren il başkanıdır"

"Bugün İzmir'de kurultayın bitmediğini hepimiz gördük" vurgusunu yapan Sandal, "İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na anketi göstermediler. Komisyon kararlarını göstermediler. Kimin atanacağını söylemediler. MYK'ya kimin ineceğini söylemediler. ve il başkanı, bu süreçte İzmir'de gelmiş geçmiş en düşük performansı gösteren il başkanıdır. Örgütün iradesine, örgütün gücüne, İzmirlinin iradesine sahip çıkamamıştır. Ben kurultayın ilk oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Bir vekilimiz ikinci turda oyunun şeklini değiştirmemi istedi. Ben de o arkadaşımıza şunu söyledim. 'Bir söz verdik.' Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme gerekçem sadece yakınlığım değil, onun ahlakı, vicdanı, liyakati, devlet adamlığı, toplumsal muhalefeti bir araya getirme iradesidir. Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü, Lazı, Çerkez'i, sağcısını, solcusunu bir arada tutabilmesidir. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan şey toplumsal barış. Toplumsal barışın mimarına oy verdim ben. İkincisi sayın vekile şunu söyledim. 'Ben siyasiyim. Ben mahallede seçimi alırken, ilçede seçimi alırken, ilde seçimi alırken delegelere Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim diye söz verdim.' Kurultay delegeliği aldığınız bu iradeyi yukarıda yansıtma işidir. Bir oyda kalsa orada, ben aşağıdan aldığım yetkiyi gelip burada değiştirmem. İkinci turda seçimin kaybedildiğini ben de biliyorum. Partimizle ilgili kaygı duyuyoruz. Aldığımız telefonlar, sivil toplumlardan, derneklerden, muhtarlardan aldığımız cümleler bizleri rahatsız ediyor. Ama bir haksızlık olsa da bir usul yöntemi hatası olsa da, farklı bir yönetim anlayışı olsa da biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'yle olan bağımız sıradan bir bağı değil" diye konuştu.

"Hesap günü, bu işler bittikten sonradır"

Sandal, "Bizden başka bir tavır bekleyen, partinin aleyhinde çalışmayı bekleyen, partiden kopmayı bekleyen arkadaşların tamamı gaflet ve dalalet içerisindedir. Bizim bu partide olma meselemiz makam mevki meselesi değildir. Üzerimize düşen görev, Cumhuriyet Halk Partisi'nin emin ellerde yeniden şekillenme sürecidir. Bu dağınıklığı, bu küskünlüğü, bu kırgınlığı bitirebilecek iradeyi yeniden ortaya koymaktır. Bugün bütün Cumhuriyet Halk Partililer, İzmir Büyükşehir dahil, 30 ilçemizde üzerine düşen görevlerini son noktaya kadar yerine getirmek durumundadırlar. Hesap günü bugün değildir. Hesap günü, bu işler bittikten sonradır. O gün oturacağız bir daha konuşacağız. Hiç kimsenin bu ülkenin umudu olan bir süreci sekteye uğratmaya hakkı yok. Kemal Bey'e oy verdi diye belediye başkanlarını çizmek, yok saymak, bu parti adına yapılacak en son şeydir. Ama buna cevap hakkımız bugün için saklı kalacak. Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdim, pişman değilim. Bu gün de olsa yine oy veririm. Kemal Bey beş benzemesi bir arada tutan lider, bugün biz beş parçaya bölünmüş durumdayız. Bayraklı'da üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" şeklinde konuştu.

"Korkunun ecele faydası olamaz"

Seçim sonrası yaşanabilecek gelişmelere yönelik kendisine yöneltilen soruya cevap veren Başkan Sandal, "Bugün üzerimize düşen başka bir mesele, bu mesele bittikten sonra bu sorunu tekrar tekrar gözden geçireceğiz. Birileri 1 Nisan kaygısıyla belediye başkanlarını çizmiş olabilirler, bu siyaseten doğru olabilir ama korkunun ecele faydası olamaz" ifadelerini kullandı.

"Değişimden kasıt buysa, biz bu değişimin tabi ki de karşısındayız"

Partide gerçekleşen değişimi değerlendiren Sandal, "Bizim 6 okumuz var. 6 oktan bir tanesi de devrimcilik. Devrimcilik ilkesi, sizce bu değişim senaryosu adı altında üretilen şeylerin tamamını kapsamıyor mu? İlkelerinden birisi devrimcilik olan bir partinin değişimden bahsetmesi sizce akıllara ziyan bir iş değil mi? Değişim dediğimiz şey, devrimle kıyaslandığında devede kulak bile değil. Adayları değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa, bu adam kayırmacılıktır. Bu değişim olmaz. Değişim, bu partiye Kemalizm adına sızıp, Kemalist damarı deforme edeleri partiden uzaklaştırmakla olur. Değişim bu partinin işçiyle, köylüyle, esnafla yeniden buluşmasıyla olur. Değişim, Ali'yi değiştirmekle olmaz. Değişim, beni sevmeyeni ötekileştirmekle olmaz. Değişim, ben yaptım ile olmaz. Değişimden kasıt buysa, biz bu değişimin tabii ki de karşısındayız" vurgusunu yaptı.

İzmir'de, CHP'li 22 ilçe belediyesinde mevcut başkanlardan üçü yeniden aday gösterilirken, büyükşehir dahil olmak üzere 20 belediye başkanının üstü çizilmişti.