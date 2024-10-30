CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı - Son Dakika
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Politika

CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''terör örgütü üyeliği'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için toplanma çağırısında bulundu.

30.10.2024 19:29  Güncelleme: 20:26
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. PKK terör örgütüne üyelik suçundan gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın, Temmuz 2023'te Diyarbakır cezaevindeki PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından başlatıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP İL BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Başkan Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in ifade için sevk edildiği Çağlayan Adliyesi'ne geçiyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ile adalet ve demokrasi için orada olacağız. Esenyurtluların sandıkta gösterdiği iradesine sahip çıkacağız."

CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti. Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CHP\'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı

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Son Dakika Politika CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Selami Karagülle:
    Kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü üyesi ile 14 defa ne görüştün çık açıkla diyeceğine toplanma çağrısı yapıyorsun neyin toplanma çağrısı bu boşuna suçunuzu bastırmaya çalışmayın 110 13 Yanıtla
    Johny Guitar:
    Aynen abi 0 0
  • Selami Karagülle:
    YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR MIŞ 69 7 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    chp bugun net olarak safını belli etti chp de bitti artik oy verecek kim kaldi 35 9 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    kimliğinizi bu kadar belli etmeyin chp liler 34 9 Yanıtla
  • Erkan null:
    bosuna esenyurtlulari kebdine alet etme sizde bir irademi var tek orade var oda gazi Mustafa Kemal size uzak biri 30 6 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    akp oy için apoyu cıkarmak istiyor gelin bunu konusalim efendim duymayı bida soyle s 7 15 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    ancak partiden uzaklaştırmak ve devlete destek için toplanın. bir haine destek verecekseniz CHP bitmiştirrr... 13 4 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    İşte bu yüzden size oy vermiyorum 13 3 Yanıtla
  • Fahrettin Aygün:
    adamalr apoyu çağırdılar daha ne olsun chpmis sonuna kadar qrkasindayiz 4 10 Yanıtla
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