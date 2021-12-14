Üye Girişi
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü - Son Dakika

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü

14.12.2021 14:33

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarını dile getirdi. Memleketi karış karış gezdiklerini ve vatandaşın sorunlarını dinlediklerini söyleyen Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü.

TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için kürsüye yanında bir kasa portakalla geldi. Çiftçinin yaşadığı sorunları dile getiren Erbay, konuşmasının sonunda yanında getirdiği bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden aşağı döktü.

"BEN BU PORTAKALLAR SAYESİNDE OKUDUM"

CHP'li Erbay, üreticilerin sorunlarını dile getirmek için Meclis'te ilginç bir protestoya imza attı. Yanında getirdiği portakalları meclis küsünden dökmeden önce bir de konuşmaya imza atan Erbay, "Ben portakal üreticisi bir ailenin çocuğuyum. Bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda" dedi.

"ÜRETİCİ İLAÇ VE GÜBRE ALAMIYOR"

Açıklamalarına devam eden Erbay, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. İnsanlar dertli, bu bütçe için daha önce de söyledik işçi yok, emekçi yok, köylü de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin efendisidir" dediği köylü yok. Gübre alamıyorlar, ilaç alamıyorlar. Mersin'de vekilimiz bahsetti, limon üreticileri ağaçlarını kesiyor. Limon üreticisi bitmiş durumda, şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşülüp, kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak. Onların selamını size getirdim, git sesimiz ol dediler" diye konuştu.

PORTAKALLARI DÖKERKEN MİKROFONUN SESİ KISILDI

CHP'li Erbay'ın konuşması sırasında portakalları Meclis kürsüsünden dökmesinin ardından Meclis Başkan Vekili de duruma müdahale ederek, "Bu yaptığınız doğru değil" diyerek Erbay'ın konuştuğu mikrofondan sesin alınmasını istedi. Bu sırada CHP ve AK Parti milletvekillerinin bulunduğu sıralarda hareketlilik yaşandığı görüldü. CHP'li vekiller arkadaşlarını alkışlarken, AK Partililer ise duruma tepki gösterdi.

CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü

Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Erbay, Muğla, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 14:26 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız 14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor 14:17 Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü 14:16 Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak

Son Dakika Haberleri
14:31 Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü
14:25 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
14:25 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
14:02 İYİ Parti Lideri Akşener'den "olağanüstü hal" imasına, "iflas" yanıtı
Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü         
14:31
Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin         
14:26
550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı         
14:18
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu         
14:16
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:38:52. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement