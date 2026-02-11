CHP'li Emir'den Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı Açıklaması - Son Dakika
11.02.2026 18:11
CHP'Lİ EMİR'DEN AÇIKLAMACHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında çıkan kavga üzerine açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni sırasında çıkan kavga üzerine açıklama yaptı. Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesiyle ilgili, "Siyasetçi kimliğiyle başsavcılık yapmış birisinin Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi aslında Cumhuriyet'e ve demokrasiye meydan okumaktır. Bunu sadece bir Adalet Bakanı ataması gibi değerlendirmemek gerekir. Şu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan birçok bakan atadı ve biz de o bakanların yeminine eşlik ettik. Anayasa'ya uygun yapılanlara elbette eşlik ederiz. Ancak Anayasa ve İç Tüzük çiğnenerek yapılan bir yemini hem de anayasa ve hukuk tanımayan, siyasallaşmış yargının aparatı haline dönüşmüş, İstanbul'da başta cumhurbaşkanı adayımız olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı cezaevine koymak için özel tasarım iftiracılarla oluşturulmuş iddianameleri yazan başsavcının ödüllendirmesi elbette kabul edilemezdi ve etmeyeceğiz. Biz Türkiye'de her zaman hukukun üstünlüğünden ve bağımsız yargıdan yana olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

