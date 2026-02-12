CHP'li Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li Emir'den Yemin Eleştirisi

CHP\'li Emir\'den Yemin Eleştirisi
12.02.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, bakanların yeminini Anayasa'ya aykırı buldu ve kürsü işgaline dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Yemin duyulmamıştır, zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır, kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, güncel gelişmelere ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki yeminine ilişkin, "Ben grup başkanvekili olarak söz kullanıyorum; Anayasa'ya aykırı olduğunu, böyle bir kişinin bu makama getirilemeyeceğini, başsavcılıkta yaptığı işlemlerin hepsinin siyasi olduğunu söylüyorum. Hala başsavcılık görevinin devam ettiğini, şu anda Adalet Bakanlığı görevine atanamayacağını ifade ediyorum. 'Usul tartışması açın' diyorum, 'Anayasa'ya aykırı işlem yapıyorsunuz' diyorum. Anlatmak üzere elimde Anayasa kitapçığı ile Sayın Meclis Başkanvekiline doğru yürüyorum. Parlamentoyu bilenler bunun her gün Genel Kurul salonunda defalarca gerçekleşeceğini bilirler. Bir konuda herhangi bir grup başkanvekili anlaşamazsa, bir iddiası varsa, sözünü söyleyemiyorsa, söz hakkı kesilmişse Meclis Başkanına gider, saygıyla durumu arz eder. Biz bunu hep yapıyoruz ve yapacağız. Ama ben elimde Anayasa kitapçığı, Meclis Başkanvekiline gidip de konuyu arz etmeye çalışırken önümü kestiler ve kürsü işgali yaptılar. Kürsü işgalini yapan AKP grubu, duymayan, görmeyen varsa bir daha görsün" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLER CİDDİ YAPILIR'

Murat Emir, bakanların yemin işleminin gerçekleşmediğini söyleyerek, "Keşke Meclis Başkanı da buna dair birkaç şey söyleseydi; çünkü böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Yemin duyulmamıştır, zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır, kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir. Şunu diyebilirsiniz; 'Tutanağa geçse ne olacak, geçmese ne olacak?' Kim duydu; Meclis Başkanı mı, yandaş medya mı? Kürsüyü AKP'nin işgal ettiğini görmeyen, duymayanlar o yemini nasıl duydular? Ben tutanağa bakarım, tutanakta yok. Bakın 2023'teki 7 Haziran'da hepsinde tutanağa geçmiş yeminler. Hatta Vedat Bilgin başta selamlama yapıyor. Sonrasında o zamanki grup başkanımız, şimdiki Genel Başkanımız Özgür Özel kalkıyor, 'Bu yemin geçersizdir' diyor. Bu nedenle Vedat Bilgin bir yemin daha etmek zorunda kalıyor. Yani Meclis ciddidir, bu işler ciddi yapılır" diye konuştu.

'BAKANLARLA BİR KONUŞMUŞLUĞUMUZ YOK'

Emir, CHP grubunun kürsü arkasında bakanları tebrik edip etmedikleri ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Akın Gürlek'in Adalet Bakanı atanmış olmasının, yani siyasi bir kimliğe tekrar büründürülmüş olmasının aslında İstanbul'daki 14 aylık operasyonun tamamen siyasi olduğunun itirafı olduğunu kabul etmek ve söylemek istemiyorlar, olayı magazinleştiriyorlar. İşin magazinine bakmasınlar. Burada CHP grup başkanvekilleriyle, grubuyla, genel başkanıyla nettir, açıktır ve tavrını herkes görmüştür. Tüm muhataplarımız görmeleri gereken yerde de aynı tavrı görmüşlerdir ve göreceklerdir. Oturup bakanlarla bir konuşmuşluğumuz yok bizim. Yani daha fazla ayrıntıya gerek yok. Arkaya gideriz, muhataplarımızla görüşürüz. Muhataplarımız bize bir şey söyler, biz onlara bir şey söyleriz ve bunu ilk defa yapmıyoruz. Her bir Genel Kurul çalışmasında, öncesinde ve defalarca yaparız. Bakın şimdi birazdan ben Danışma Kurulu'na gideceğim. Bütün grup başkanvekilleri, Meclis başkanvekilinin başkanlığında bugünü nasıl planlayacağımızı konuşacağız. Bunu her gün yapıyoruz."

Kaynak: DHA

Murat Emir, Politika, Emir, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı ABD ordusunda skandal hata: İHA testinde vurulan cisim parti balonu çıktı

17:20
Kaderin cilvesi Pereira Fenerbahçe’yi devirmek için Kadıköy’e gelecek
Kaderin cilvesi! Pereira Fenerbahçe'yi devirmek için Kadıköy'e gelecek
17:02
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:24:43. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Emir'den Yemin Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.