CHP\'li Emir\'den Yemin Eleştirisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Yemin duyulmamıştır, zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır, kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, güncel gelişmelere ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Murat Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki yeminine ilişkin, "Ben grup başkanvekili olarak söz kullanıyorum; Anayasa'ya aykırı olduğunu, böyle bir kişinin bu makama getirilemeyeceğini, başsavcılıkta yaptığı işlemlerin hepsinin siyasi olduğunu söylüyorum. Hala başsavcılık görevinin devam ettiğini, şu anda Adalet Bakanlığı görevine atanamayacağını ifade ediyorum. 'Usul tartışması açın' diyorum, 'Anayasa'ya aykırı işlem yapıyorsunuz' diyorum. Anlatmak üzere elimde Anayasa kitapçığı ile Sayın Meclis Başkanvekiline doğru yürüyorum. Parlamentoyu bilenler bunun her gün Genel Kurul salonunda defalarca gerçekleşeceğini bilirler. Bir konuda herhangi bir grup başkanvekili anlaşamazsa, bir iddiası varsa, sözünü söyleyemiyorsa, söz hakkı kesilmişse Meclis Başkanına gider, saygıyla durumu arz eder. Biz bunu hep yapıyoruz ve yapacağız. Ama ben elimde Anayasa kitapçığı, Meclis Başkanvekiline gidip de konuyu arz etmeye çalışırken önümü kestiler ve kürsü işgali yaptılar. Kürsü işgalini yapan AKP grubu, duymayan, görmeyen varsa bir daha görsün" ifadelerini kullandı.

'BU İŞLER CİDDİ YAPILIR'

Murat Emir, bakanların yemin işleminin gerçekleşmediğini söyleyerek, "Keşke Meclis Başkanı da buna dair birkaç şey söyleseydi; çünkü böyle bir yemin olmaz. Yeminin Anayasa'da ve İçtüzük'te yeri açıktır. Yemin duyulmamıştır, zorlamayla yapılmıştır. Genel Kurul'un mehabetine uyulmamıştır, kürsü işgal edilerek yapılmıştır ve yemin tutanaklara geçmemiştir. Şunu diyebilirsiniz; 'Tutanağa geçse ne olacak, geçmese ne olacak?' Kim duydu; Meclis Başkanı mı, yandaş medya mı? Kürsüyü AKP'nin işgal ettiğini görmeyen, duymayanlar o yemini nasıl duydular? Ben tutanağa bakarım, tutanakta yok. Bakın 2023'teki 7 Haziran'da hepsinde tutanağa geçmiş yeminler. Hatta Vedat Bilgin başta selamlama yapıyor. Sonrasında o zamanki grup başkanımız, şimdiki Genel Başkanımız Özgür Özel kalkıyor, 'Bu yemin geçersizdir' diyor. Bu nedenle Vedat Bilgin bir yemin daha etmek zorunda kalıyor. Yani Meclis ciddidir, bu işler ciddi yapılır" diye konuştu.

'BAKANLARLA BİR KONUŞMUŞLUĞUMUZ YOK'

Emir, CHP grubunun kürsü arkasında bakanları tebrik edip etmedikleri ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu:

"Akın Gürlek'in Adalet Bakanı atanmış olmasının, yani siyasi bir kimliğe tekrar büründürülmüş olmasının aslında İstanbul'daki 14 aylık operasyonun tamamen siyasi olduğunun itirafı olduğunu kabul etmek ve söylemek istemiyorlar, olayı magazinleştiriyorlar. İşin magazinine bakmasınlar. Burada CHP grup başkanvekilleriyle, grubuyla, genel başkanıyla nettir, açıktır ve tavrını herkes görmüştür. Tüm muhataplarımız görmeleri gereken yerde de aynı tavrı görmüşlerdir ve göreceklerdir. Oturup bakanlarla bir konuşmuşluğumuz yok bizim. Yani daha fazla ayrıntıya gerek yok. Arkaya gideriz, muhataplarımızla görüşürüz. Muhataplarımız bize bir şey söyler, biz onlara bir şey söyleriz ve bunu ilk defa yapmıyoruz. Her bir Genel Kurul çalışmasında, öncesinde ve defalarca yaparız. Bakın şimdi birazdan ben Danışma Kurulu'na gideceğim. Bütün grup başkanvekilleri, Meclis başkanvekilinin başkanlığında bugünü nasıl planlayacağımızı konuşacağız. Bunu her gün yapıyoruz."