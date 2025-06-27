CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun - Son Dakika
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Politika

CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun

CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
27.06.2025 18:12
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CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, 38. Olağan Kurultay davası kapsamında başlayan tartışmalara ilişkin ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, 'mutlak butlan' kararı verilmesi durumunda partinin başına geçmeyi kabul edeceğini açıklayan CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in yanında durması çağrısında bulunuldu.

CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, partinin Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava ekseninde başlayan tartışmalar sonrasında ortak bir bildiri yayınladı.

KILIÇDAROĞLU'NA "ÖZEL'İN YANINDA DUR" ÇAĞRISI

'Mutlak butlan' kararı verilmesi durumunda partinin başına geçmeyi kabul edeceğini açıklayan CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, mevcut Genel Başkan Özgür Özel'in yanında durması çağrısında bulunulan bildiride, "Önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır" denildi.

CHP'li eski üç genel başkandan ortak bildiri: Özel'in yanında dimdik durun

Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"PARTİMİZE YAPILABİLECEK ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK OLACAKTIR"

"Partimizin 31 Mart 2024 tarihli belediye seçimleri ile başlayan iktidara yürüyüş sürecinin önü çeşitli adli ve idari kurgularla kesilmeye çalışılmaktadır. Partimiz yapılan son seçimlerde birinci parti olmuştur.

Partimizin çok partili rejimde almış olduğu en yüksek oy oranına erişebileceği yapılan son kamuoyu araştırmalarında da gözükmektedir. Partimizin büyük bir toplumsal desteği yakaladığı böyle bir dönemde parti içinde büyük bir sorun varmış gibi bir izlenime neden olmamız partimize yapılabilecek çok büyük bir kötülük olacaktır. Daha önceki yıllarda partimizin bölünme tehlikesinin Türkiye'de nelere mal olduğunu hatırlayarak, bu engelleri mutlaka aşmalıyız.

"CHP KURULTAYI MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞTUR"

Yakın tarihimizin bize verdiği dersler, bunun tek başına bir parti görevi değil, aynı zamanda bir yurtseverlik görevi olduğunu da göstermiştir. CHP Kurultayı milyonların gözü önünde olmuştur. Yapay tartışmaların sürmesi üzerine aynı delege Ankara'ya bir kez daha gelerek yapılan olağanüstü kurultayda Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine daha güçlü bir şekilde destek vermiştir.

"PARTİ TARİHİMİZİN ÇOK GÜZEL FOTOĞRAFLARINDAN BİRİ OLACAKTIR"

Buna rağmen süren yapay tartışmalara karşı siyasi olarak, idari olarak alınabilecek çok sayıda önlem önerilebilir. Ancak bize göre temel çözüm, önceki dönem Genel Başkanımızın, yöneticilerimizin, konumu, kıdemi ve parti içi yönetim tercihleri ne olursa olsun yargı tasarımı ile partimizi düzenleme sonucu doğuracak tüm olasılıkları reddeden ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in yanında dimdik duran bir tutum almalarıdır. İnanıyoruz ki bu, Parti tarihimizin çok güzel fotoğraflarından biri olacaktır.

Söz konusu olan şey halkımızın mutluluğu ve bunu sağlayacak olan CHP iktidarıdır, geri kalan yapay tartışmalar teferruattır. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

CHP'li eski üç genel başkandan ortak bildiri: Özel'in yanında dimdik durun

Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun - Son Dakika

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