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CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, az bir oy farkıyla kazanılan İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde seçim sürecinde yaşanan bir olayı aktardı. 31 Mart gecesi ilçe seçim kuruluna giden Süleyman Soylu'nun odasına girdiği bir kadın hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız" dediğini iddia eden Günaydın, hakimin Soylu'ya "Çünkü ben hakimim" yanıtını verdiğini söyledi.

02.04.2024 11:08  Güncelleme: 12:22
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CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, seçim gecesi Gaziosmanpaşa'da eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilçe seçim kurulunda bir kadın hakime "Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız" dediğini anlattı.

SEÇİM GECESİ YAPTIĞI PAYLAŞIM SORULDU

Katıldığı canlı yayında 31 Mart gecesi Gaziosmanpaşa ilçesinden yaptığı "Gece 04:00, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu.. Ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz!" paylaşımı sorulan CHP'li Gökhan Günaydın, "Bu fotoğraf o kadar anlamlı ki, İstanbul'da 39 ilçe var, milletvekillerimizin tamamını, milletvekili olmayan Parti Meclisi üyelerimizi ilçelerin tamamına dağıttık ama yetmedi. Geçmişte milletvekilliği yapmış arkadaşlarımız var, en son kurultayda birisi 'A'yı, birisi 'B'yi desteklemiş, hepsine ayrı ayrı telefon ettim beni reddeden bir kişi olmadı" dedi.

"O HALDE BENİM BUNU ENGELLEMEM LAZIM"

1000 oy farkla CHP'nin önde olduğunu belirten Günaydın, şunları söyledi; "Gaziosmanpaşa'da kim vardı, Namık Tan. Bizim Washington Büyükelçimizdi. Namık Bey'e dedim ki, 'Gaziosmanpaşa'ya gider misiniz', 'Ne demek, memnuniyetle giderim' dedi. Biz niye oraya gitme ihtiyacı duyduk? Sabah saat 04.00, 1000 oy farkla Gaziosmanpaşa'yı aldık, AK Parti itiraz ediyor, sandıklar yeniden sayılıyor. Burada gördüğünüz torbalar, bazıları hala geliyor salona, bazıları ise yeniden sayım için ayrılıyor. Hem buralara nezaret etmeliyiz hem de o torbalara kirli ellerin uzanıp da oyları değiştirmesine engel olmalıyız. Biz bunların tamamının ıslak imzalı tutanaklarını almışız, tamamını taramışız, dijital ortama aktarmışız. Artık orada hiç kimse üç kağıtçılık yapamaz. Geriye bir tek şey kalıyor. İtirazla o torbaların içindeki oyları değiştirirlerse, itirazla yapılan tutanaklarda bu sonuçlar değiştirilebilir. O halde benim bunu engellemem lazım."

CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın.

SOYLU'DAN KADIN HAKİME SERT ÇIKIŞ

AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na geldiğini ve kuruldaki hakimle görüştüğünü iddia eden Günaydın, "Üstelik de oraya sabık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bizden 1 saat evvel gitmiş. Biraz önce araçsallaştırılmış yargıyı, hakimi ve savcıyı eleştirdim ya, orada da bir arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendisini tanımam. Bir kadın hakim. Odasına giriyor Süleyman Soylu. Hakim, 'Buyrun' diyor. Hakime diyor ki, 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' Kadın hakim de diyor ki, 'Çünkü ben hakimim'. Kutlamaya gitsem yanlış anlaşılacak diye kutlamadım. Hakimin yaptığı çok önemli bir şey. Hala Cumhuriyet'in böyle hakimleri var" dedi.

"3 MİLLETVEKİLİMİZ KAPI GİBİ ORADA DURUYORDU"

Soylu'nun seçim kurulunda olduğunu öğrendikten sonra Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini ifade eden Gökhan Günaydın, "Biz il başkanlığındaydık, onu duyunca il başkanı Özgür Çelik'le hemen Gaziosmanpaşa'ya gidelim dedik. Oradaki baskıyı görünce milletvekilimiz Ali Gökçek, Pendik'teydi. 'Rica ediyorum Gaziosmanpaşa'ya geçin' dedim. Biz oraya ulaştığımızda 3 milletvekilimiz kapı gibi orada duruyordu. Onların yanına 2 milletvekili ve 1 il başkanı daha geldi, hadi çalsınlar bakalım" diye konuştu.

CHP\'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime \'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız\' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Ersin Alay: Yaw he he öyledir:) 42 128 Yanıtla Seyyidali Can: 10 bin dolar alan vekilde yalandı değil mi Ersin Alay 32 4
  • Abdullah Kara: Sizin eskiden elinize fırsat geçtiğinde neler yaptığınızı çok iyi biliyoruz 65 96 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Bir soylu bin soysuza yeter 45 115 Yanıtla
  • Gökhan Arı : Soylu ipe doğru yavaş yavaş gidiyor 101 34 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Elinden geleni arkana koyma hodri meydan mokar 10 19
  • Mehmet Aydın: Umarım doğru değildir Aksi takdirde soylu trabzon da köyde kendine yer bulamaz 34 12 Yanıtla
  • İhsan Birdal: Bu tipler makama yapışır. Görevi bitince kenara çekilmeyi sıradan bir vatandaş olmayı bilmez,beceremez. 21 5 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: İşini ciddiyetle yapan tüm hakimleri yürekten kutluyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li Günaydın: Süleyman Soylu odasına girdiği hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalkmadınız' dedi - Son Dakika
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