CHP'li isimden sürpriz çıkış: Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben aday olmak isterim

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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sürpriz açıklamalarda bulundu. Savaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını durumunda destekleyeceklerini ancak Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda kendisinin aday olabileceğini ifade etti.

"ADAY OLURSA BİZE YARDIM ETMEK DÜŞER"

Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un Bi' Karar Ver programında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Karar verici Lütfü Savaş değil. Burada altılı masa karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa bize de ona yardım etmek düşer" dedi.

"BEN DE DEĞERLENDİRİLMEK İSTERİM"

Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer sayın genel başkanımız aday olmazsa ben tıp doçentiyim, üniversite yönetmiş adamım. Geçmişim hem sahada hem de bürokraside çok parlak. Ben de diğer arkadaşlarım gibi yarışta olmak istiyorum. Ben de değerlendirilmek isterim. Aday adaylardan biri olmak isterim. Biz biraz kıyıda köşedeyiz. O yüzden duyulmamıştır. Adımın geçmesinden onur duyarım."