CHP\'li Mahir Polat\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Buna fırsat vermeyiz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın Dikili ilçesindeki kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine "Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı" sözlerine AK Parti cephesinden sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz." dedi.

"BİR AHTAPOT MİSALİ 7 KOLDAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE SARILDILAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama; Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı." sözlerine tepki gösterdi.

HAMZA DAĞ'DAN SERT TEPKİ

Dağ, "Niteliksiz, beceriksiz ve milleti hakir gören zihniyetiyle Türkiye siyasetinde hiçbir varlık gösteremeyen CHP'nin ezik bir zevatı, layık olduğu çukuru yansıtan bir dil ile Cumhurbaşkanımıza hakaret etme terbiyesizliğinde bulunmuş. Bir ahtapot misali 7 koldan terör örgütlerine sarıldılar, umut oldular ve terör kamplarından yapılan destek açıklamalarına karşı cesaret gösterip tek bir laf edemediler." ifadelerini kullandı

"HADDİNİ VE YERİNİ BİL MAHİR POLAT"

Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının devamında, "Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun." ifadelerini kullandı.

"MİLLETTEN TOKADI BİR GÜZEL YEDİNİZ"

CHP Milletvekili Polat'a bir tepki de AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahmakbaşı Mahir, başahlaksız Mahir; Adam değilsin, bunu zaten bilmektesin. İzmir'de zaten adam değilsin, efendi olup, haddini bileceksin! Adam ol terbiyesizliği bırak. Seçimler için terörle ittifak yaptınız, bu ahlaksız menfaatle bile milletten tokadı bi güzel yediniz. Seçimden sonra delegelik uğruna da parti içinde ahlaksız çıkar savaşına girdiniz. İzmir'de kooperatif yalanı altında yolsuzluk yaptınız, ahlaksızlığınızı ortaya çıkardık, yine ortada kaldınız. Bundan sonra senin adın ahlaksız Mahir. Seni artık tüm İzmir, ahlaksız Mahir olarak çağıracak. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep... Okusa alim olsa; yine merkep yine merkep" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MAHİR POLAT NE DEMİŞTİ?

CHP, İzmir'in Dikili ilçesinin yeni başkanını seçmek için sandık başına gitmiş ve Divan Başkanlığı görevini İzmir Milletvekili Rıfat Nalbatoğlu'nun yaptığı toplantıda İzmir Milletvekili ve YDK Üyesi Mahir Polat da yer almıştı.

Kongrede konuşma yapan Polat, "Tarihin en eşitsizlik ve adaletsizlik içeren seçimini yaşadık. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Atatürk Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği bir öğretmenin evladıyım ve öyle yetiştim. Bunları söylemek benim için biraz sıkıntılı ama; Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlaksız bir adam montaj kasetleriyle meydanlarda CHP'yi karaladı. Bunlar da bir karşılık buldu ve bunun karşılığında biz seçimi kazanamadık." ifadelerini kullanmıştı.