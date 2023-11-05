 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım - Son Dakika

CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım

Son Güncelleme: 05.11.2023 19:21

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda gerçekleştirilen seçimlerde kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül açık destek verdi. Zehir zemberek sözler sarf eden Sarıgül, ''Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım'' ifadelerini kullandı.

Genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAZANDI

CHP 38. Olağan Kurultayı, dün Ankara Spor Salonu'nda başladı. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimleri yapıldı. 812 delegenin oyunu alan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazanarak CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

SARIGÜL: BAY KEMAL'İN YOL ARKADAŞIYIM

Genel seçimlerden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açık açık gösteren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu söyleyen Sarıgül, paylaşımında şunları söyledi: "Rüzgâra göre dans edenler, yarış bitince galipten yana olanlar, günün türküsünü çağıranlara inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım…"

CHP'li Mustafa Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım

"CHP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA İHTİYACI VAR" DEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Mustafa Sarıgül, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğunu söylemişti. Sarıgül, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığında, genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen bir genel başkandır. Liyakate önem veren bir genel başkandır. Hakka, hukuka ve adalete önem veren bir genel başkandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son yaptığı çalışmalarla ayrıştıran değil bütünleştiren olmuştur. Siyasi hayatında hiçbir araya gelmeyecek olan partileri bir araya getirmiş ve kardeşlik hukukunu en iyi şekilde sağlamıştır. Helalleşmeyi en iyi şekilde sağlamıştır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 50 yılında görev alan bir arkadaşınız olarak her zamankinden daha çok Cumhuriyet Halk Partimizin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na ihtiyacı olduğuna inanıyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Ali Koç, G.Saray'ın şampiyonluğunda sevinen Büyükekşi'yi fena bombaladı
18:42 Küçük kız heyecandan kurdeleyi erken kesince Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle tepki verdi
18:37 CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım
17:56 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
17:51 Salon kahkalara boğuldu! Divan Kurulu'nda konuşan Ali Koç, Erden Timur'un taklidini yaptı
17:48 Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Özgür Özel'le öğrencilik yıllarındaki fotoğrafını paylaştı
17:48 ''Al birini vur ötekine'' sözlerine CHP'li Özçağdaş'tan yanıt: Erdoğan için kabus dolu günler başlayacak
17:45 İsrail Başbakanı Netanyahu: Esirler serbest bırakılmadıkça ateşkese gitmeyeceğiz
17:41 Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle cenazeler at arabalarıyla taşınıyor
17:35 Almanya gazetesinin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İletişim Başkanlığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2023 19:32:48. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıgül: Rüzgara göre dans edenlere inat, Bay Kemal'in yol arkadaşıyım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement