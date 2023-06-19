CHP'den asgari ücret önerisi: En az 15 bin TL olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'den asgari ücret önerisi: En az 15 bin TL olmalı

19.06.2023 19:06

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini söyledi. Öztrak ayrıca, bütçe açığının hızla arttığını ve hayat pahalılığını bitirecek politikaların uygulanması gerektiğini dile getirdi. Değişim istemek suç değildir diyen Öztrak, CHP kongreler sürecini başlattıklarını, yenilenme sürecini demokrasi ve yenilenme kurultayıyla taçlandırmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Seçimlerin ardından gözler temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci toplantısını gerçekleştirirken, görüşmeden henüz bir rakam çıkmadı.

DİSK'İN ARDINDAN CHP DE ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Bugün DİSK asgari ücret için önerisini en az 17 bin lira olarak açıklarken, bir öneri de ana muhalefet partisi CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini söyledi.

"AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRLARINI DİKKATE ALMAK GEREKİR"

Mayıs ayında açlık sınırının 10 bin 360 liraya, yoksulluk sınırının ise 33 bin 750 liraya çıktığını belirten Öztrak, "Şimdilerde ülkede açlık sınırı altındaki asgari ücretin ne olacağının pazarlığı yapılıyor. Önceki Çalışma Bakanı 500 dolar bazında asgari ücret vadetmişti. Ama şimdi hem hükümetten hem işveren tarafından 'TL konuşalım' sesleri yükseliyor. Yapılacak artışta açlık ve yoksulluk sınırlarını da dikkate almak gerekir." dedi.

"BİZE GÖRE MESELE ASGARİ ÜCRETİN NE SATIN ALDIĞIDIR"

Öztrak sözlerine şöyle devam etti: "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaptığımız hesaplamalar ve görüşmeler çerçevesinde, asgari ücretin en az 15 bin lira olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu yüksek enflasyon ortamında, emekçilerimizin gelirlerini korumak için, sendikaların, asgari ücretin her çeyrekte gözden geçirilmesi talebini de destekliyoruz. Bize göre mesele, asgari ücretin ne olduğu değil, ne satın aldığıdır. O yüzden de bu hayat pahalılığını bitirecek politikaların, vakit geçirilmeden açıklanıp uygulanması gerekir"

Kaynak: DHA
YORUMLAR (8)
  • Beşiktaş 1903: Yahu chp sizene bırakın daha aciyormusunuz bu millete Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Fatih Ayaz: Tam bir "bekara karı boşamak kolaydır" vakası. Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Tabi verecek olan sen olmayınca atması kolay....ha zam yapılsın ama kararınca olsun Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, Faik Öztrak, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den asgari ücret önerisi: En az 15 bin TL olmalı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Eskişehir'de Boşandığı Eşini Motosikletiyle Çarparak Öldüren Şahıs Tutuklandı
16:02 Eski eşini motosikletle çarpıp öldürdü, yaptığı savunma pes dedirtti
15:54 Sürmeli Baba, cinlerin gerçek görüntüsünü anlattı
15:43 Cinlerin gerçek görüntüsü nasıl? Sürmeli Baba detaylarıyla anlattı: Ayakları toynaklı, bacakları kıllı
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
15:20 Kars'ta kadın kıyafeti giyen sırt çantalı şüpheli yakalandı
15:19 Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak
15:19 İstifalara kulak tıkayan Kılıçdaroğlu: Değil 6'lı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım
15:17 Kars'ta kadın kıyafetiyle dolaşan şüpheli psikolojik sorunları olan genç çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 17:13:27. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den asgari ücret önerisi: En az 15 bin TL olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement