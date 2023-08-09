Eski bakanın Meclis'te dağıttığı zeytinyağı CHP'li vekili kızdırdı: Bu bir rüşvettir - Son Dakika
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Eski bakanın Meclis'te dağıttığı zeytinyağı CHP'li vekili kızdırdı: Bu bir rüşvettir

09.08.2023 11:12

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski AK Partili Bakan ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in dün TBMM'de vekillere dağıttığı zeytinyağlarına tepki gösterdi. Öztunç, zeytinyağını iade edeceğini belirtti ve bu durumu rüşvet olarak nitelendirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, dün TBMM Genel Kurulu'nun "Akbelen" gündemiyle yaptığı olağanüstü toplantı sırasında milletvekillerine zeytinyağı dağıttı. Bu durumun rüşvet olduğunu savunan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç zeytinyağını iade edeceğini belirtti.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ'TAN FATİH DÖNMEZ'E SERT TEPKİ

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, eski AK Partili Bakan ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in dün TBMM'de vekillere dağıttığı zeytinyağlarına tepki gösterdi.

"BU ZEYTİNYAĞINI SAYIN BAKAN'A İADE EDİYORUM"

Öztunç yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Eski Enerji Bakanı Fatih Bey, bugün Akbelen ormanlarıyla ilgili Meclis'te konuşma yaptı. Dedi ki 'Bu zeytinyağları Akbelen ormanlarında, o santralin hemen kıyısında, santraldeki işçiler, santral sahipleri tarafından üretiliyor. Zeytinlere bir şey olmuyor' dedi. Her milletvekiline gönderdiğini söyledi. Bu bir rüşvettir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu zeytinyağını Sayın Bakan'a iade ediyorum, yolluyorum.

"İÇİNDE AKBELEN KÖYLÜLERİNİN ÇALINAN UMUTLARI VAR"

Malum, kendileri her şeyde zeytinyağı gibi üste çıktıkları için. Bunu gönderiyorum. Ettikleri lafları da kabul etmiyoruz. Bu zeytinyağını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Sayın Bakan ve AK Partililer güle güle bu zeytinyağlarını içsinler, yemeklerinde kullansınlar. Çünkü bu zeytinyağları saf değildir. Bunların içerisinde Akbelen köylülerinin emeği vardır, onların çalınan umutları vardır. Biz bunu iade ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR (2)
  • Suleyman Dag: Bornova da zeytinler kesiliyor onu görmüyorsun hediye olarak gönderilen zeytin yağına laf ediyorsun. yok akbelen umutlarını sondurdunuz diye zeytin yagini iade ediyorum diyorsun utanın biraz. Iki yüzlülüğü gerek yok. Amacınız agac olsa vatandaş ilsa bu hareketleri yapmazsiniz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : Vatandaşa mı zeytnyağı yemek uygunmu mecliste fiyatlar nasil bunlar kimn parasyla acama siz ilk önce milletn butcesini düşünün GİTTİLER SOSYAL TESİSLERİ KAPATTLAR uygun fiyatlı olanları VATANDAŞA AİT OLANLARİ ASKERİ SOSYAL YERLERİ ama kendilerne gelince mecliste pirzola kebap tatlı hepsi uygun Fiat MİLETE GELNCE HAZiNEYE YÜK NASIL OLACAK MİLLETN ÇIKARI İCİN İYİLİGİ İCN BİR TANE YASA CİKARTMADNZ ÖNERGE VERiYORLAR HEP RED RED SONRA BİR BAKİYORSUN kankalar AYIPTR İNSANda BiRAZ ALLAH KORKUSU OLUR Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Fatih Dönmez, Ali Öztunç, Zeytinyağı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Eski bakanın Meclis'te dağıttığı zeytinyağı CHP'li vekili kızdırdı: Bu bir rüşvettir - Son Dakika


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