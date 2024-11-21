CHP'li Sarıbal'dan Madencilik Uyarısı

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kirazlıyayla bölgesinde yürütülen madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çayırhan Termik Santrali'ndeki işçilerin özelleştirmeye karşı çıktığını hatırlattı.

İktidarın üretim düşmanı olduğunu savunan Sarıbal, Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kirazlıyayla bölgesindeki madencilik faaliyetleri dolayısıyla toprak kaymalarının yaşandığını aktardı. Orhan Sarıbal, "Madenin faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Yoksa bir köy gidecek." dedi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki maden faaliyetleri dolayısıyla köylerin boşaltılacağını savunan Sarıbal, bölgede tarımın sona ereceğini, su kaynaklarının kirleneceğini ifade etti.