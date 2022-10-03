İYİ Partili isimlerden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert çıkış: Akşener bize bunu sorsa utanırdık

Bu halini unutun! İmaj değiştiren Didem Soydan, bambaşka biri oldu

Adı sık sık Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ses getiren bir konuşma yapmıştı. Kılıçdaroğlu, adaylığını açıkladığı şeklinde yorumlanan konuşmasında, "Özgürlük, doğruluk, adalete susamış halka kurtuluşu beraber getireceğiz ama şunu da artık bilmek zorundayım. Gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek ya da istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Benimle birlikte misiniz?" demişti.

SÖZLERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım" ifadesini kullanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir paylaşım yaparak, "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" mesajını vermişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya damga vuran sözleri sonrası çok sayıda sosyal medya kullanıcısının 'yanındayım' etiketiyle paylaşımlar yapmasının ardından hashtag, Twitter'da kısa sürede TT olmuştu.

"AKŞENER BANA SORSA UTANIRDIM"

Ancak bu sözlerin ittifak ortağı İYİ Parti tarafından çok hoş karşılanmadığı iddia edildi. Hatta İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp, sosyal medya hesabından, "Bir gün genel başkanımız Akşener, bize dönüp, 'Benimle misiniz?' derse ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım" paylaşımı yaptı.

DESTEK DE GELDİ

Bu paylaşımın altında başka bir İYİ Partili Lütfü Türkkan da destek mesajı paylaştı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan, 'ben de' yazarak Kayaalp'le aynı fikirde olduğunu belirtti.