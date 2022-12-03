CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı

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Kılıçdaroğlu'na "Bizi izle" dediği törene katılan kişi sayısını paylaştı: Bu bir rekor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partisinin vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu "Şampiyonlar Ligi kadrosu" dediği yol arkadaşlarının da açıklamalarda bulunacağını belirtti.

İNGİLİZCE BİLMEYENLER DİNLEYEMEDİ

Eski Almanya lideri Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in de kendisinin Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, kendisinden sonra sözü Rifkin'e verdi. ABD'li Rifkin online bağlantı ile salona seslenerek konuşmasına başladı. Ancak İngilizce konuşan Rifkin için tercüme ise TV yayınları hariç sadece protokole yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, salonda İngilizce bilmeyenler Rifkin'in konuşmasını anlayamadı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada ise Rifkin'in oldukça akademik bir dil ile sadece bilimsel konuları ele alması kullanıcılar tarafından eleştirildi. Konuşma süresinin uzun tutulması da dikkatlerden kaçmadı.

O yorumlardan bazıları: