CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı

03.12.2022 15:16

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin vizyon belgesini açıkladığı etkinlikte, ünlü ekonomist ABD'li Jeremy Rifkin de bir konuşma yaptı. Online bağlantı ile salona seslenen Rifkin'in konuşmasının tercümesinin ise TV yayınları hariç sadece protokole yapılması dikkat çekti. Rifkin'in oldukça akademik bir dil ile ele aldığı konular ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında partisinin vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu "Şampiyonlar Ligi kadrosu" dediği yol arkadaşlarının da açıklamalarda bulunacağını belirtti.

İNGİLİZCE BİLMEYENLER DİNLEYEMEDİ

Eski Almanya lideri Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in de kendisinin Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, kendisinden sonra sözü Rifkin'e verdi. ABD'li Rifkin online bağlantı ile salona seslenerek konuşmasına başladı. Ancak İngilizce konuşan Rifkin için tercüme ise TV yayınları hariç sadece protokole yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, salonda İngilizce bilmeyenler Rifkin'in konuşmasını anlayamadı.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Sosyal medyada ise Rifkin'in oldukça akademik bir dil ile sadece bilimsel konuları ele alması kullanıcılar tarafından eleştirildi. Konuşma süresinin uzun tutulması da dikkatlerden kaçmadı.

O yorumlardan bazıları:

Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar öylece kalakaldı
Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar öylece kalakaldı
Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar öylece kalakaldı
Kılıçdaroğlu'nun 'Başdanışmanım' dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar öylece kalakaldı
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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanım" dediği isim İngilizce konuştu, çeviri cihazı olmayanlar duyduklarını anlayamadı - Son Dakika
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