Muhsin Yazıcıoğlu'nun evladı Furkan Yazıcıoğlu'dan dikkat çeken karar! CHP'den İstanbul milletvekili adayı olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Muhsin Yazıcıoğlu'nun evladı Furkan Yazıcıoğlu'dan dikkat çeken karar! CHP'den İstanbul milletvekili adayı olacak

06.04.2023 12:06

Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini teslim etmesine az bir süre kala dikkat çeken gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Kulislerde ortaya atılan son iddiaya göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu İstanbul'dan milletvekili adayı yapacak.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler de vekil listelerini hazırlamaya devam ediyor. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor.

YAZICIOĞLU SÜRPRİZİ

Gözler bu tarihe çevrilmişken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da sağ seçmene mesaj verebilecek simge isimlere milletvekili listelerinde yer vermeye çalışıyor. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun Sivas yerine İstanbul'dan aday gösterileceği söyleniyor.

"YOL ARKADAŞIMDIR"

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yıl dönümünde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı tweet'leyen Kılıçdaroğlu şunları yazmıştı: "Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız."

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;

YORUMLAR (5)
  • Mehmet Tüzer: CHP'ye üye olursan mezarda babanın kemikleri sızlar! Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
  • erdemir : kemal boş işlerle uğraşma sana hiç bir ülkücü oy vermez veremez vermemeli. Cevap Yaz 82 91 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Ne yapsın kardeşimiz Şehit edilen , cinayetlere kurban giden Ülkücülere CHP sahip çıkmaya başladı Sinan ATEŞ in katliamını dahi kimlerin nasıl izlediği malum Yorumlara bakıyorum şuur yoksunluğu tavan yapmış Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Muhsin Yazıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhsin Yazıcıoğlu'nun evladı Furkan Yazıcıoğlu'dan dikkat çeken karar! CHP'den İstanbul milletvekili adayı olacak - Son Dakika


Son Dakika
13:50 İstanbul Valiliği'nden CHP binasına saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Bir araçtan havaya ateş edildiği belirlendi
13:48 Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor
13:47 Sağlık Bakanlığı açıkladı: Son 5 ayda COVID-19 kaynaklı can kaybı 844
13:46 CHP'den teklif aldı mı? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına cevap gecikmedi
13:20 CHP'den teklif geldi mi? Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yanıt: İş işten geçmişti
13:18 Sağlık Bakanlığı: Son 5 ayda koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 844
13:13 Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek
13:02 A Milli Takım FIFA dünya kulüpleri sıralamasında bir basamak yükseldi! İşte 43. sıraya yerleşen Türkiye'nin puanı
12:56 A Milli Takım, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43. sıraya yerleşti
12:57 İzmit'te korku dolu anlar! Başıboş köpek 14 yaşındaki kıza ve köpeğine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 14:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu'nun evladı Furkan Yazıcıoğlu'dan dikkat çeken karar! CHP'den İstanbul milletvekili adayı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement