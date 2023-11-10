 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özgür Özel'den AYM önünde çok sert ifadeler: Erdoğan sen bir darbecisin - Son Dakika

Özgür Özel'den AYM önünde çok sert ifadeler: Erdoğan sen bir darbecisin

10.11.2023 15:26  - Güncelleme: 15:45

Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel çok sert ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'ın AYM hamlesiyle ilgili yorumlarına tepki gösteren Özel, ''Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzde darbecisin, bu bir darbe girişimidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi. Anayasa Mahkemesi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'ın AYM hamlesiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

CHP lideri Özel'den AYM önünde çok sert sözler: Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BİR KALKIŞMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Özel'den AYM önünde çok sert sözler: Erdoğan liderliğinde bir kalkışma var

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAHİL GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Bu açıklamalardan 2 saat sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize ilişkin yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullanarak yargıda yaşanan krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay, Türkiye tarihinde bir ilke imza atmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ederek yetkisini aştığını, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel'den AYM önünde çok sert ifadeler: Erdoğan sen bir darbecisin - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesi yarından itibaren yapılacak
16:51 Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Darbeci" dedi; AK Parti'den aynı sertlikte yanıt geldi
16:38 Burak Yılmaz ayrılır ayrılmaz Beşiktaş'ı sildi
16:20 Erdoğan: Kronik hastalıkları olan kardeşlerimizi hastanelerimize almaya hazırız
16:16 Fenerbahçe Beko-Maccabi Tel Aviv maçının yeri değişti! İstanbul'da oynanmayacak
16:11 Gazze'de can kaybı 11 bin 78 oldu
16:08 Kassam Tugayları'na iki adet füze parası bağışladı! Ufak da bir ricası var
16:03 İsrail ordusuna yardım ettiği iddia edilen Kurukahveci Mehmet Efendi'den yalanlama geldi
15:45 A Milli Takım'ın Almanya ve Galler maçları için aday kadrosu belli oldu
15:41 Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı, fiziği hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 17:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den AYM önünde çok sert ifadeler: Erdoğan sen bir darbecisin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement