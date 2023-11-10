Özgür Özel'den AYM önünde çok sert ifadeler: Erdoğan sen bir darbecisin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi. Anayasa Mahkemesi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargıtay'ın AYM hamlesiyle ilgili sözlerine tepki gösteren Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ile ilgili Anayasa Mahkemesi önünde açıklama yaptı.

"ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE BİR KALKIŞMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10'a kadar ambargolu olan ifadeler bir yargı kriziydi. Ama bugün sabah 10'da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını duyduktan sonra bunun Erdoğan liderliğinde anayasal rejimin ortadan kaldırılması ve bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen o yüzden darbecisin,bu bir darbe girişimidir."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda "Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DAHİL GEREKEN NEYSE YAPACAĞIZ"

Bu açıklamalardan 2 saat sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki krize ilişkin yeni bir açıklama yapan Erdoğan, "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak, tekrar böyle bir tartışmanın ortaya çıkmaması için gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullanarak yargıda yaşanan krizin çözümü için yeni anayasayı işaret etmişti.