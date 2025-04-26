CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyon sonrası Manisa ve İzmir programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

26.04.2025 22:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ve İzmir programlarını iptal ederek, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

EKREM İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

TUTUKLULARLA GÖRÜŞECEK

Özel'in yarın Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşmesi beklenirken, Cuma gününe kadar daİstanbul'da olması bekleniyor.

CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

NE YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen yeni bir operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 53 kişiden 50'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da var.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy da gözaltına alınanlar arasında.

Diğer gözaltına alınan üst düzey yöneticiler:

İBB Boğaziçi İmar Müdür Elçin Karaoğlu, İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili Fatih Özçelik, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten, İBB Etüd ve Proje Daire Başkanları Serap Öbekçi ve İhsan Yılmaz, Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı.

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Son Dakika Politika CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Muzaffer Matlı:
    korkunun ecele faydası yok 567 milyar yanında sıfır kalıyor neler gitmiş neler her yerden bavul ticareti çıkıyor maşallah sizin gibi sosyal belediyecilik yapanlara koş koş sor bakalım Eko başkanın buda komplo diyecektir bavullar bana ait değil diyecektir kesinlikle 31 4 Yanıtla
  • Hasan Keleş:
    koş koş koooooooş 26 2 Yanıtla
  • 033248:
    Basacak düğme kalmadı, Özgür Özel partiyi bir felakete sürüklüyor, ordan çıkış yolu maalesef ki yok. CHP'li belediyeler yangın yerine döndü. 22 1 Yanıtla
  • Szka788304:
    Tilkiyi kümese bekçi yapmışlar. Ne kadar maaş istersin diye sormuşlar. Tilki başta gülmekten cevap verememiş ardından; Ne verirseniz demiş ?????? yillanlıoglu parisin masrafınıda geri alìn bu müptezellerden 16 2 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Koş koş git kocanın yanina 13 0 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    git tabi spn icazet leri de al bakalım neyi şimdi boykot eddirir size kim bilir Recep Tayyip Erdoğan in hizmetleri ni kullanmayın diyebilir mi 13 0 Yanıtla
  • fenerbahce343434:
    Hssktrr gvtt 12 1 Yanıtla
  • rıfat eren:
    hangi düğme bu 9 2 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Tipine bak çay demle :))) 9 0 Yanıtla
  • 34389554:
    Eyvah işte şimdi yandık Eko ya giderse erken seçim yaptıttırır bu tipitip 6 1 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    ulan bunun kendi ne ki programı ne olsun...iptal etse ne etmese ne.. 1 0 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    Manisa'da bir CHP'li belediye araç kiralama da usulsüzlük var inceleme başlatılmış şimdi bunada kumpas kuruldu dersiniz bakalım burdan ne çıkacak merakla bekliyoruz (SAMANLILARA SORUYORUM SESİNİZ ÇIKMIYOR) 0 0 Yanıtla
  • 1616:
    yazıklar olsun ..böyle tutuklamalar olursa..hangi ülke yatırım için gelir 0 0 Yanıtla
  • Ferhat Karsulu:
    tüm programlar iptal edildi dediler elim ayağım bosaldi, sandim bisey var :) günlük rutinlermis:) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP lideri Özel düğmeye bastı! Tüm programlar iptal: Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek - Son Dakika
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