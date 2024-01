CHP lideri Özel: "Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM ile de o kadar ilişkimiz var"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM parti ile iş birliği yaptıkları iddialarına ilişkin, "Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM ile de o kadar ilişkimiz var. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM ile olan ilişkisi gözün önünde, kameranın önünde ne ise arkada da odur. Arkada can ciğer olup ön tarafta sahtekarlık yapanlara göre bu dürüst tavrımızı milletimizin takdirine sunuyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak üç harflik bir kelime olduğunu belirterek, "Dem, dem, dem. 'Dem' diyerek seçim kazanmanın, 'dem' diyerek enflasyonu unutturmanın, 'dem' diyerek zamları gizlemenin, 'dem' diyerek 'açlığa sefalete katlanın' demenin hesabındalar. Diyorlar ki: Biliyoruz, açsın, susuzsun, yoksulsun ama geçen seçimde dediler 'tehlike büyük, gelirlerse bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, vatanı böldürecekler, oyu sen ver bana güven.' (Vatandaş) Oyu verdi. 18 liralık mazotu 42 lira yaptılar. Bayrak inmez. O bayrağı dalgalandıran Mehmetçiği savunan da biziz. O ezanı okuyan müezzini hakkını da savunan biziz. Bu vatanın başına bir şey gelecek olursa bedelli askerliğe kaçmayıp cepheye koşacak olanlar yine biziz" dedi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin DEM'i hedef alan ifadelerini ele alan Özel, konuşmasında şunları söyledi:

"Recep Tayyip Erdoğan hamaset yaparken Devlet Bahçeli ile birlikte promptera yazmışlar: 'Dem', 'dem', 'dem'. 'Dem' demekten başka çare bulamıyorlar gündemi unutturmak için. Her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM ile de o kadar ilişkimiz var. Ben şunu söyledim: Geçen seçimi yalan videolarla kazanmaya çalıştılar. Bunlar o zamanki HDP ile 'bir sürü terör örgütünün adıyla gizli görüşüyorlar.' Yok kardeşim gizli görüşme. Göz önünde görüşme. Randevu istediler, verdik, görüştük. Birlikte 'dem' ise bir bardak demli çaylarını içtik. Geldiler, bir bardak demli çayımızı içtiler. 'Dem', 'dem' derler ama DEM'in Meclis Başkanı İdari Amiri ile oturup aynı masada yemek yerler, sohbet ederler, şakalaşırlar, birbirleri ile ilişki kurarlar ama kamera önüne çıkınca sahtekarlığa başlarlar. Arkada can ciğer kuzu sarma, burada sahtekar. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM ile olan ilişkisi gözün önünde, kameranın önünde ne ise arkada da odur. Arkada can ciğer olup ön tarafta sahtekarlık yapanlara göre bu dürüst tavrımızı milletimizin takdirine sunuyorum. Bahçeli, milletin derdi DEM değil, zam, zam, zam."

MHP lideri Bahçeli'nin, CHP'nin Togg'dan ve Karadeniz gazından rahatsız olduğu iddialarına cevap veren Özel, "Bahçeli, 'Biz Togg'un yanındayız, bunlar karşısında' demiş. Vallahi yalan. Meclis'e bakan Togg ile geldi. 'Anahtarı bırak' dedim. Milletin malı babanın malı değil. Bırak anahtarı biz de binelim. Reklamını yapalım. Meclis'te dolaşalım, millete tavsiye edelim. Ben Togg'a neden karşı olayım ya? Almanya'da BMW'ye sosyal demokratlar biniyor da Hristiyan demokratlar binmiyor mu? Togg'a neden babanın malı, partinin malı gibi bakıyorsun? Togg, milletindir. Hepimizindir. Geç kalmıştır. Sahip çıkacağız. Togg da bizim bu milletin bütün değerleri de bizim. Bahçeli, 'Doğal gaz ve petrol keşiflerinden biz yanayız, bunlar karşısında' demiş. Ben doğal gazın keşfinden değil o doğal gazın en doğru şekilde çıkarılıp yoksul insanlara en ucuz şekilde ulaştırılmasından yanayım. Sen birtakım şirketlere peşkeş çeken Recep Tayyip Erdoğan'dan yanasın. (Bahçeli'ye) ya kardeşim, biz TCG Anadolu'nun yanında oluruz. Bizim karşısında olduğumuz 6. filoydu senin yanında durdukların onun karşısında namaza durdular" ifadelerini kullandı.