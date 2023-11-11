 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum - Son Dakika

CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum

11.11.2023 00:44

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim'in ardından 10 Kasım'da da Anıtkabir'de yan yana yürüyen MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener'in görüntüleri hakkında konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım vesilesiyle Anıtkabir'de bir araya geldi ve objektiflere samimi görüntüler verdi. Bu görüntülerin sorulduğu Özel, görüntülerini normal bulduğunu, partilerin birbirleriyle görüşmesinden Türkiye'nin kazanacağını ifade etti. Devam eden açıklamalarında Özel, "CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle" dedi.

ANIKKABİR'DE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında resmi tören için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum

AKŞENER VE BAHÇELİ SOHBET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, Anıtkabir'deki anma töreni sonrasındaki samimi sohbet kameralara yansıdı. İkili 100.yıla denk gelen geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda da Anıtkabir'de yan yana yürümüştü.

CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖRÜNTÜLER SORULDU

FOX TV canlı yayında Özgür Özel'e Akşener'le Anıtkabir'de görüşüp görüşmedikleri, Yargıtay konusu konusu birlikte ele alıp almayacakları ve son olarak Akşener-Bahçeli görüntüleri soruldu.

Anıtkabir'deki yol tıkanıklığı nedeniyle geç geldiğini ve Akşener'i görmediğini dile getiren Özel, orada görüşemediğini ancak iyi ilişkileri olduğunu ve Yargıtay meselesini de değerlendirecekleri söyledi.

"CHP'YE NEZAKET GÖSTERNE NEZAKET GÖRÜR"

Özel, Bahçeli ve Akşener'in görüntülerini normal bulduğunu, partilerin birbirleriyle görüşmesinden Türkiye'nin kazanacağını ifade etti. Özel, "CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle." dedi.

Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum - Son Dakika


Son Dakika
00:21 Dilan Polat-Engin Polat çiftinin park yeri için komşularına saldırdığı görüntüler ortaya çıktı
23:50 Cuma namazı sonrası Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
23:42 Yeni açılacak kozmetik mağazasının hediyesini duyan Bağdat Caddesi'ne akın etti
22:39 Trabzonspor, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti
22:36 Celal Şengör, Roma'daki uluslararası toplantıda bilim insanlarını Atatürk için saygı duruşuna davet etti
22:23 İncirlik Hava Üssü'nde tatbikat paniği
22:00 Yargıtay-Anayasa Mahkemesi krizine MHP cephesinden dikkat çeken sözler
21:42 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusça yerine Kazakça konuşunca Rus heyeti şaşkınlık yaşadı
21:33 Öldürülen kadının 17 yaşındaki kızı ve sevgilisi tutuklandı
20:47 Atatürk'e benzeyen fenomen saat 09.05'te yayın açarak yüksek miktarda bağış topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 01:06:19. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Özgür Özel'den Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşmasına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement