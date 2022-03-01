CHP liderinden Erdoğan'a: Savaş var neden "MGK"yi toplamıyorsun eleştirisi! - Son Dakika

"OYUN BOZANLARA ASLA İZİN VERMEYİZ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:

"Bütün CHP'liler 84 milyonu kucaklıyor. Bize sağlıklı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz. Demokrasinin gereği olarak her türlü eleştiriye açık bir partiyiz. Ülkemize sevgiyi, barışı ve huzuru getirmek istiyoruz. Oyun bozanlara asla izin vermemeliyiz. Ayrımcılık yapmadan 84 milyonu kucaklamak istiyoruz ve kucaklıyoruz da. Bize sağlıklı eleştiriler yapanlara da saygı duyuyoruz. Ülkemize demokrasiyi, sevgiyi, barışı getirmek, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı istiyoruz.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, savaş başladığında Denizli'deydim. STK ve kanaat önderleriyle bir aradaydım. Grup Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aradım, "Burnumuzun dibinde bir gerilim var. TBMM'nin acilen toplanması lazım" diye söyledim."

"DEVLET KURUMLARI PARTİLEŞTİRİLEMEZ"

"Gelişmeler yaşandığı gün, Erdoğan, Güvenlik Zirvesi'ni topladı. Zirve hangi yasaya dayanarak toplandı? Hukuki altyapısı var mıydı? Zirveyi toplayabilirsiniz ama zirve diye bir kurum yok. Devletin zirvesi ise MGK var. Onu bırakıp paralel yapı inşa ediyorsanız, partileştirmişseniz ciddi sorunumuz var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da, 1.5 saat zirve sürüyor Dışişleri Bakanı yok. Devlet kurumları partileştirilemez."

"ÇOK AĞIR BİR ÇÜRÜME"

"Rezalet her alana giriyorsa siyaset kurumu başı dik gezemez. Burnumuzun dibinde savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı başladığında AKP'nin TBMM'yi, Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bıraktığını öne süren CHP lideri sert konuştu: AKP sözcüsü çıkıp devlet adına açıklama yapacak. Çürüme var. Devleti bir kişiye teslim ederseniz, kurumları bir kişinin iki dudağı arasına teslim ederseniz bu çok ağır bir çürümedir."

"DIŞ POLİTİKAYI İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPTILAR"

"AKP'nin Grup Başkan Vekili orada, başka partiler yok. Neden ayrıştırıyorsunuz? Bu sorun hepimizin sorunu değil mi? Nasıl güvenlik zirvesi! Devleti yönetmekten aciz olanlar zirve mi toplar? Dış politikayı, iç politika malzemesi yapıyorlar."

"DEVLETİN HANGİ SIRLARINI AÇIKLAYACAKSINIZ?"

"MGK'yi toplasaydın. Devletin istihbaratından sorumlu kişi gerekenleri anlatır. Partilerin önünde devletin hangi sırlarını açıklayacaksınız? AKP'liler orada. Diğer partiler neden yok? Mesele ortak değil mi? Bunun A partisi, B partisi var mı?

MGK bir anayasal kurumdur. 18. maddede tanımlanmıştır. Olağanüstü bir durumla karşılaşıldığında o toplanır. MGK toplansaydı nasıl konuşulacağı konusunda bir fikir belirlerdi. Ne kadar işe yaramaz adam varsa çağırmışsın. Devleti yönetmekten aciz olanlar zirve mi toplar?

"KDV'Yİ SIFIRLA, PROTESTOMU KALDIRACAĞIM"

"Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan ülke görmedim. Sanıyorlar ki bu millet dünyayı bilmiyor. Elimizde cep telefonu var, ne olduğunu dakikalar içinde öğreniyorsun. KDV'yi baştan sıfırla dedik yüzde 8 yaptı. KDV'yi sıfırla kardeşim. O zammı bir parça daha indir. Eğer bunu yaparsa protestomu (elektrik faturasını ödememe) kaldıracağım.

Yüzde 100 zammı geri aldılar yüzde 7'e indirdiler. Zam gelmeden önce açıklama yapmıştım: "4 kişilik aileler düşük gelirli onlara zam yapmayın." Dün akşam 230 dese Kılıçdaroğlu'nun dediği olur dedi ve 240 yaptı. Onlara kolaylık sağladı. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti bu ne demek vatandaşı ondan iyi tanıyoruz."