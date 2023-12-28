 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendirdi

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üye olmasının, daha önce ikili anlaşmalarla taahhüt ettiği düzenlemeleri hayata geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün kendilerinin de desteği ile kabul edildiğini anımsattı.

CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç\'in NATO\'ya üyeliğini değerlendirdi
28.12.2023 - 15:16,
Abone Ol

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üye olmasının, daha önce ikili anlaşmalarla taahhüt ettiği düzenlemeleri hayata geçirme zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.

Tan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Aralık Salı günü TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün kendilerinin de desteği ile kabul edildiğini anımsattı.

Parlamentonun son sözü söyleme esasına dayılı NATO kurallarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Meclis'in demokrasilerde oynadığı vazgeçilmez rolü hatırlattığını belirten Tan, "Karar, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kalsaydı bu mesele şimdiye değin çözülmüş olur ve İsveç NATO üyesi olurdu." dedi.

Tan, İsveç'in NATO'ya üye olmasının ikili çerçevede üstlendiği yükümlülükleri ortadan kaldırmayacağını, üyeliği onaylandığında NATO'nun terörle mücadele müktesebatını da baştan sona benimsemek ve uygulamak zorunda kalacağını söyledi.

İsveç'in NATO'ya katılım sürecindeki tüm etkenleri aynı tavırla izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Tan, şunları kaydetti:

" Türkiye'yi çağdaş uygarlığın dışına götürmekte beis görmeyen çevreler, karşılarında daima CHP'yi bulacaklardır. Bu yaklaşımımızı çağdaş değerlere dayalı ulusal çıkarlarımızı rehber alarak 71 yıldır üyesi olduğumuz NATO bünyesindeki sorunların çözümünde de esas alacağız. Bu sorunlara İsveç'in üyeliği meselesi de dahildir. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili olarak Meclis'te alınacak karar, Türkiye'nin gerek NATO'daki konumuna, gerek başta ABD ile olan sorunlar olmak üzere Batı dünyasıyla olan ilişkilerimize ulusal güvenlik çıkarlarımız temelinde olumlu bir hareket alanı açmasını ümit ediyoruz."

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise Kars'ın Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde 700 konuttan oluşan TOKİ sitelerinde toplam 9 blokta bulunan 230 dairenin faturalarını ödeyemedikleri için doğal gazlarının kesik olduğunu ileri sürdü.

Yeni yılı karşılamaya hazırlanılan şu günlerde yaşanan durumun bir "insanlık dramı" olduğunu iddia eden Alp, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm yetkilileri duyarlılığa davet etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Namık Tan, İsveç, İnsan Hakları, Enerji, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendirdi - Son Dakika


15:26
Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı Otobüs şoförünün muavini ezerek öldürmesinin altından kadın meselesi çıktı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13
Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04
12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58
Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:48
Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:41
Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Son Dakika
15:26 Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otobüs şoförü muavini ezerek öldürdü
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret değerlendirmesi: Önemli ama yeterli değil
15:13 Süper Kupa finalini yerinde izleyecek Ronaldo, tarafını seçti
15:04 12 şehit vermiştik! Üs bölgesindeki görüntüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:58 Bakan Mehmet Şimşek, 'Fakir aile ziyareti' paylaşımını sildi
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya muhtarlık talimatı
14:48 Katil zanlısından mahkemede ilginç savunma: Manifestonun katı kuralları vardır, pişman değilim
14:39 Hakim Ziyech Süper Kupa maçında yok
14:41 Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
14:23 Zincirleme kaza sonrası kritik uyarı! 3 gün boyunca sis etkili olacak, bu yollara çıkmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 16:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Namık Tan, İsveç'in NATO'ya üyeliğini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement